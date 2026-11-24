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El incidente ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en la Primera Escuela Técnica de la ciudad de Kragujevac, y dejó dos heridos, explicó la policía.

De acuerdo con las autoridades, una persona sufrió lesiones “muy probablemente causadas por un arma de fuego” y la otra por vidrios rotos. Ambas fueron trasladadas a un hospital.

La policía no ofreció más detalles.

El director del centro, Nemanja Joksimović, declaró a la prensa local que el tirador, de 17 años, era estudiante de la escuela.

“Esto ocurrió durante la primera clase, así que los demás estudiantes estaban dentro de las aulas, lo cual es bueno dadas las circunstancias”, señaló Joksimović.

Los tiroteos escolares no son habituales en Serbia. El primero ocurrió en 2023, cuando un niño de 13 años mató a nueve menores y a un guardia escolar en un centro de primaria de Belgrado e hirió a seis personas.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP