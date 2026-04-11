Policía retira a manifestantes que se oponen a reabrir refinería en Irlanda

Varios tractores bloquean O'Connell Street en el quinto día de la Protesta Nacional por el Combustible en Dublín, Irlanda, el sábado 11 de abril de 2026. (AP Foto/Peter Morrison) AP

Camiones y tractores seguían bloqueando el acceso a los vitales depósitos de combustible y a un importante puerto, y los vehículos que congestionaban el tráfico provocaron el cierre de una parte de la principal autopista alrededor de Dublín, la capital, así como de algunos tramos de otras vías importantes.

El comisionado de la policía irlandesa, Justin Kelly, afirmó que se intensificaría la aplicación de la ley porque los manifestantes bloqueaban ilegalmente infraestructura crítica y ponían en riesgo la seguridad pública debido al impacto que la escasez de gasolina podría tener en la respuesta de emergencia de paramédicos y bomberos.

“Estos son bloqueos. No son una forma legítima de protesta”, sostuvo Kelly. “Les dimos a los que bloquean una advertencia justa de que íbamos a pasar a la aplicación de la ley y decidieron ignorarla y seguir manteniendo al país como rehén”.

Funcionarios del gobierno y un negociador señalaron que el sábado se avanzó en las conversaciones para resolver la disputa.

Ger Hyland, presidente de la Asociación Irlandesa de Transporte por Carretera, que actúa en nombre de algunos manifestantes, dijo que empatiza con su situación.

“Son empresarios trabajadores, y solo tratan de sobrevivir y mantener su negocio a flote, igual que cualquiera de los demás que participan en estas negociaciones”, expresó.

Las protestas comenzaron el martes y han crecido a medida que se difundían en redes sociales, lo que llevó a camioneros, agricultores y operadores de taxis y autobuses a realizar bloqueos y exigir topes a los precios del combustible o recortes de impuestos.

Funcionarios del gobierno, que ya habían introducido medidas para aliviar la carga de las subidas de precios, se han mostrado desconcertados por la lógica detrás de las protestas porque el alza global de precios se debe al conflicto en Oriente Medio, que ha restringido las exportaciones de petróleo.

El primer ministro Micheál Martin dijo el viernes que el país estaba a punto de tener que rechazar petroleros en los puertos en medio de una escasez global y corría el riesgo de perder su suministro de petróleo.

“Es inconcebible, es ilógico, es difícil de comprender”, declaró Martin a la emisora nacional RTE.

El plomero Paddy Murray contó que se sumó a la protesta fuera del puerto en Rosslare porque ha pagado impuestos toda su vida y buscaba que el gobierno lo ayudara con el costo de vida.

“No podemos seguir haciendo negocios con el costo del combustible, el costo de los salarios, todo”, dijo Murray a RTE. “Necesitamos que alguien ayude. Para eso está el gobierno, para representarnos. Ya sabes, hagan su trabajo. Somos los trabajadores quienes mantienen todo en marcha. Somos los trabajadores quienes pagan impuestos”.

Sin gasolina en las bombas

Más de un tercio de las 1.500 estaciones de servicio se habían quedado sin combustible el sábado y se esperaba que esa cifra creciera de forma drástica si los bloqueos en las carreteras se mantienen, indicó el director ejecutivo de Fuels for Ireland, Kevin McPartlan.

La reapertura de la refinería de Whitegate, en el condado de Cork, ayudará a restablecer parte del servicio.

Al mediodía, furgones policiales de la unidad de orden público ingresaron a la refinería para despejar a los manifestantes, mientras el ejército permanecía en espera para ayudar. Los agentes usaron gas pimienta, y un video de RTE mostró a varios policías arrastrando a un manifestante desde un tractor.

La policía informó que se realizaron arrestos, pero no proporcionó una cifra de detenidos.

Un convoy de siete camiones de reparto de combustible de distintas empresas fue escoltado hasta la refinería para cargar y luego se le vio salir. En otro video policial pueden verse varios camiones cisterna saliendo del centro de combustible del puerto de Foynes, en Limerick, después de que los manifestantes les permitieran el paso.

Hace dos semanas, el gobierno aprobó una serie de medidas para reducir los precios del combustible, incluida una reducción temporal de los impuestos especiales sobre los combustibles para motor, la ampliación de un reembolso para camioneros y operadores de autobuses que usan diésel, y la extensión de un programa que ayuda a personas de bajos ingresos con sus costos de calefacción.

Pero esas reducciones quedaron rápidamente superadas a medida que los precios internacionales siguieron subiendo.

Las protestas comenzaron con convoyes de marcha lenta que restringieron el acceso a algunas de las calles más transitadas de Dublín y bloquearon depósitos de combustible que abastecen a la mitad del país. Algunos manifestantes durmieron en sus vehículos durante la noche, exigiendo que representantes del gobierno hablaran con ellos.

Un gran número de personas salieron a las calles de Dublín el sábado en apoyo a la protesta, y varios tractores avanzaron lentamente por las calles de Cork.

Los manifestantes también cerraron la carretera que conduce a Rosslare Europort, un importante punto de entrada para ferris de carga y pasajeros en Wexford, y dejaron allí carga varada. El puerto alcanzará su máxima capacidad el domingo, dijo a RTE el capitán del puerto, Tom Curran.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP