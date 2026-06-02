Policía de Reino Unido esposó a adolescente que murió apuñalado; se reaviva debate racial y policial

Varias personas se congregan para protestar frente a la comisaría de policía de Southampton, Inglaterra, el martes 2 de junio de 2026, tras la muerte por apuñalamiento de Henry Nowak, un adolescente británico que fue esposado a pesar de afirmar ser la víctima del crimen. (Gareth Fuller/PA vía AP) AP

El asesinato de Henry Nowak, de 18 años, ocurrió en diciembre, pero la historia volvió a captar atención luego que el asesino fuera condenado el lunes a cadena perpetua con un mínimo de 21 años de prisión, y se difundiera un video que mostraba que la policía no le creyó a Nowak cuando dijo que lo habían apuñalado.

El asesino, Vickrum Digwa, de 23 años, que es sij, había denunciado ante la policía que él era la víctima de un ataque racista por parte de Nowak, que era blanco.

Los policías que llegaron al lugar, en una calle residencial de la ciudad costera de Southampton, en el sur de Inglaterra, parecieron darle crédito a su versión. Pero el tribunal determinó que Digwa había mentido al afirmar que era víctima de racismo.

El primer ministro Keir Starmer afirmó que el video le produjo repulsión y señaló que había preguntas que responder sobre cómo “las acusaciones de racismo influyeron en la toma de decisiones en este caso”.

Un gran grupo de personas se reunió afuera de una comisaría de Southampton para protestar por la muerte de Nowak.

El estudiante universitario, que estaba tendido boca arriba, les dijo a los policías que había apuñalado al tiempo que le sujetaban las muñecas e intentaban hacerlo incorporarse. Repetía que no podía respirar.

“¿Te han apuñalado? ¿Dónde?”, dice un agente en el video. “No creo que sea así, amigo”.

Tras la audiencia de sentencia, el padre de la víctima, Mark Nowak, resaltó que el caso no se trataba de racismo ni de religión, y que quería que la muerte de su hijo condujera a calles más seguras y no se utilizara para crear “más división, odio o tensión”.

Pero Nigel Farage, líder del partido antiinmigración Reform UK, sostuvo el martes que era un ejemplo de la llamada “policía de dos niveles”, un argumento popular de la ultraderecha que sugiere que las minorías étnicas reciben un mejor trato que las personas blancas.

Farage dijo que la gente debería responder al incidente con “pura rabia fría”, y pidió poner fin al “prejuicio antiblanco” y promover la idea de “que las vidas blancas importan tanto como las vidas negras”.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, rechazó que existan distintos estándares policiales para diferentes comunidades e instó a los miembros del Parlamento a no “permitir que este asesinato enfrente a las comunidades entre sí”.

Mahmood indicó que comprende el horror de la gente ante el video de la muerte trágica, y afirmó que el gobierno intenta reducir drásticamente los delitos con arma blanca.

Organismo de control policial investiga el actuar de los agentes

Mahmood pidió calma al tiempo que la Oficina Independiente de Conducta Policial investiga la actuación de los agentes de la Policía de Hampshire y la Isla de Wight. Explicó que los rumores difundidos en internet habían derivado en amenazas de muerte contra un agente que no participó en el arresto.

“La desinformación y los comentarios incendiarios están empeorando aún más una situación terrible”, declaró. “Todos debemos condenarlo”.

Hace dos veranos, una ola de apuñalamientos que mató a tres niñas e hirió a otras 10 personas en una clase de baile en el norte de Inglaterra provocó casi una semana de disturbios generalizados, después que la gente identificara erróneamente en redes sociales al adolescente sospechoso como un solicitante de asilo musulmán. Los enfrentamientos, intensos y violentos, con la policía se dirigieron en su mayoría contra migrantes y musulmanes.

Los padres del agresor, nacido en el Reino Unido, en ese caso eran cristianos de Ruanda, y los investigadores no han podido determinar su motivo, pero descartaron el terrorismo. La policía encontró en sus dispositivos documentos sobre temas que incluían la Alemania nazi, el genocidio de Ruanda y autos bomba.

En el caso de Nowak, un estudiante de primer año de la Universidad de Southampton que había salido con amigos, los agentes se acercaron al lugar de lo que se había reportado como una agresión. Se podía ver a Nowak en una entrada de autos y alguien lo sostenía, diciendo que tenía la boca llena de sangre.

Digwa estaba cerca y les dijo a los agentes que él también había resultado herido, señalando su párpado, que según él estaba hinchado. Afirmó que Nowak le había tirado el turbante y le había jalado el cabello.

Después que esposaron a Nowak, los agentes lo recostaron de lado y buscaron heridas de arma blanca. Pareció perder el conocimiento cuando uno de los agentes dijo que estaba siendo arrestado por agresión y le leyó sus derechos.

Cuando los agentes descubrieron sus lesiones, le quitaron las esposas y comenzaron a practicarle RCP, informó la policía.

Juez cuestiona la denuncia de racismo

Digwa fue declarado culpable de asesinato en el Tribunal de la Corona de Southampton.

El juez William Mousley le dijo a Digwa que no creía que Nowak le hubiera dicho nada racista.

“Tú eres la única persona que hace esa afirmación y es completamente incompatible con su conducta anterior”, señaló.

En el Reino Unido, donde la posesión de armas de fuego está estrictamente regulada, los cuchillos suelen ser las armas utilizadas en delitos violentos y también están sujetos a restricciones. En general, no se permite portar armas blancas, salvo navajas cuya hoja no supere los 7,60 centímetros (3 pulgadas). Pero a los sijs se les permite llevar cuchillos ceremoniales, conocidos como kirpanes, por motivos religiosos.

Mousley dijo que Digwa tenía un kirpán pequeño, cuyo porte es un requisito estricto para los sijs, pero que también tenía una daga sij de 21 centímetros (8 pulgadas) en su funda, que fue el arma utilizada para matar a Nowak. Añadió que la asociación religiosa de los cuchillos había puesto en peligro a otros sijs.

“Tus acciones han avivado la tensión racial en Southampton y en todo el país, lo que ha hecho que muchos sijs se preocupen por su propia seguridad aunque no hayan hecho absolutamente nada malo”, expresó el juez.

La policía pidió disculpas a la familia de Nowak y dijo que las mentiras contadas por Digwa habían inducido a error a los agentes.

“Es devastador que los agentes no le creyeran a Henry cuando dijo que lo habían apuñalado y que no podía respirar”, afirmó la comisionada de Policía y Delitos, Donna Jones. “Los detalles de la respuesta policial plantean serias preocupaciones sobre la imparcialidad, la equidad y el criterio de la policía”.

La madre de Digwa, Kiran Kaur, de 53 años, fue declarada culpable de ayudar a un delincuente después de intentar ocultar el arma homicida. Será sentenciada el 17 de julio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP