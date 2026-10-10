Policía de Polonia detiene a 76 personas y revisa 50.000 escuelas tras dos ataques

Una agente de policía y un bombero controlan una calle junto a una zona acordonada luego de un ataque a una escuela en Ostroleka, Polonia, el 7 de octubre de 2026. (AP Foto/Rafal Niedzielski) AP

Las escuelas del país reforzaron la seguridad el viernes: algunas suspendieron las clases, muchos padres dejaron a sus hijos en casa y se desplegaron patrullas policiales en otros luego de dos ataques a centros educativos a principios de la semana que dejaron un fallecido y varios heridos, incluidos niños.

Un alumno de 19 años de una escuela de formación profesional en la provincia de Mazovia, en el centro de Polonia, atacó a compañeros, docentes y transeúntes con un objeto punzante el miércoles, e hirió a nueve personas antes de huir y ser detenido cerca. Al día siguiente, un joven de 15 años mató a un conserje e hirió a otras dos personas en un ataque con cuchillo en su antigua escuela, en la misma provincia.

Las agresiones, perpetradas por ciudadanos polacos, conmocionaron a un país donde la violencia escolar a manos de menores es un fenómeno nuevo.

El jueves por la noche, tanto los grupos de padres en internet como los medios de comunicación generalistas comparían los rumores que apuntaban a que los ataques estaban coordinados y a que habría más en el llamado “viernes sangriento”.

Un total de 59 escuelas suspendieron preventivamente las clases el viernes en distintos puntos del país, la mayoría en el distrito de Mazovia, donde está la capital, Varsovia. Los directores enviaron mensajes anunciando medidas de seguridad reforzadas, como personal adicional en las entradas y revisiones voluntarias de mochilas.

“No habrá concesiones. La seguridad de los jóvenes es lo más importante”, afirmó el ministro del Interior, Marcin Kierwiński.

Entre los detenidos el viernes había un joven de 14 años de un distrito céntrico de Varsovia, al que se le encontró un cuchillo con hoja oculta y 11 petardos, y otro de 16 años de otro distrito de la capital que acudió a la escuela con una navaja mariposa en la mochila. Otros habían publicado en internet fotos de cuchillos, amedrentando a sus compañeros o amenazado con ataques en escuelas.

Por el momento no se han encontrado pruebas de que hubiera un reto en internet que promoviera ataques a centros educativos, apuntó el gobierno. Tampoco hay confirmación oficial de que los dos ataques estuvieran vinculados; ambos autores están detenidos.

Los padres en toda Polonia tienen que ponerse al día rápidamente sobre cómo hablar con sus hijos acerca de la violencia escolar. Las autoridades señalan que las medidas de seguridad adicionales se mantendrán en los centros, y que se ofrecerá formación para enfrentar situaciones de crisis. El gobierno progresista también prometió reactivar los esfuerzos para aprobar un proyecto de ley que bloquee contenido perjudicial en internet.

“Si ese atacante joven hubiera transmitido el crimen en internet hoy, no habríamos podido bloquear ese contenido porque no se nos ha dado esa herramienta legal”, señaló el primer ministro, Donald Tusk.

Tras herir a tres adultos en el incidente del jueves, el joven de 15 años, que llevaba una cámara para grabar sus acciones, fue reducido por el director de la escuela, Krzysztof Ochmański. Ochmański contó después a reporteros que hubo un momento en que el chico pareció darse cuenta de la enormidad de sus actos y dijo que ya no quería seguir haciéndolo.

“Una vez que establecí contacto, me pidió ayuda", apuuntó Ochmański. "Llegó a un punto en el que quería un abrazo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP