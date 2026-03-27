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Policía de Nueva York frustra complot contra activista propalestina

NUEVA YORK (AP) — Un hombre de Nueva Jersey que planeaba lanzar bombas incendiarias contra la casa de una destacada activista palestina fue arrestado el jueves tras una operación encubierta realizada durante varias semanas por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), según autoridades y documentos judiciales.

ARCHIVO – La policía detiene a Nerdeen Kiswani, organizadora de una manifestación del grupo propalestino Within Our Lifetime, el viernes 12 de abril de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)
ARCHIVO – La policía detiene a Nerdeen Kiswani, organizadora de una manifestación del grupo propalestino "Within Our Lifetime", el viernes 12 de abril de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo) AP

El objetivo del plan era Nerdeen Kiswani, una activista palestina que cofundó el grupo Within Our Lifetime y frecuentemente ha encabezado protestas contra Israel y la guerra en Gaza.

Kiswani, de 31 años, contó que recibió una llamada de un agente de las fuerzas del orden a última hora del jueves, en la que le informaron que habían desactivado “una amenaza contra mi vida que estaba a punto de ocurrir”.

Las autoridades federales informaron sobre el arresto de Andrew Heifler, de 26 años, mientras armaba cócteles molotov para arrojarlos a la casa de Kiswani. Durante semanas, había hablado del plan con un detective encubierto del NYPD que se había infiltrado en un chat grupal utilizado por Heifler, según un portavoz del departamento de policía.

Kiswani fue seleccionada como blanco por sus posturas propalestinas, añadió el portavoz.

“Me siento muy bendecida de que hayan podido frustrar esto, pero esta es una posibilidad constante para las personas que alzan la voz en nombre de Palestina”, afirmó Kiswani, que vive en Brooklyn con su hijo bebé y su esposo. Señaló que el plan no la disuadirá de continuar con su activismo.

Heifler fue acusado el jueves en una denuncia penal de cargos separados por fabricar y poseer dispositivos destructivos, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. En un registro judicial en línea no se consignaba un abogado para él ni se obtuvo respuesta a consultas dirigidas a posibles familiares. Se esperaba que compareciera por primera vez ante un tribunal federal de Nueva Jersey el viernes por la tarde.

Según la denuncia, Heifler habló en una videollamada en febrero con un grupo del que formaba parte un detective encubierto sobre su interés en entrenarse para la “autodefensa” y su deseo de contar con un lugar donde pudiera lanzar cócteles molotov.

Al día siguiente, según la denuncia, Heifler se reunió en persona con el detective encubierto y habló de su intención de vandalizar la casa de Kiswani. Dijo que tenía la dirección de la activista y conversó con el detective encubierto sobre cómo fabricar cócteles molotov y su plan de huir del país después del ataque, de acuerdo con el documento.

Heifler y el detective encubierto condujeron el 4 de marzo hasta la residencia de Kiswani para “vigilar” y hablaron de fabricar una docena de cócteles molotov para arrojarlos contra su casa y contra dos autos estacionados afuera, señaló la denuncia.

El jueves, el detective encubierto y Heifler se reunieron en la residencia del acusado en Hoboken, donde él había reunido componentes para fabricar los cócteles molotov, incluida una botella grande de Everclear, un alcohol altamente inflamable, según la denuncia.

Luego, agentes de las fuerzas del orden ejecutaron una orden de registro en la vivienda y recuperaron los ocho cócteles molotov, según la denuncia.

La operación fue realizada por la unidad de Extremismo Motivado Racial y Étnicamente de la oficina de contraterrorismo del NYPD, informó un portavoz policial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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