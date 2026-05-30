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Policía muere baleado al ir a una verificación de bienestar en una vivienda en Virginia

HILLSVILLE, Virginia, EE.UU. (AP) — Un policía murió baleado cuando junto con sus colegas fue a una vivienda para una verificación de bienestar en Virginia, informaron autoridades.

Los agentes fueron el viernes a la vivienda tras recibir una solicitud de un familiar para realizar una verificación de bienestar, indicó la policía del condado Carroll.

Un hombre que se encontraba en la vivienda abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron a los disparos, señaló la agencia. Ambos agentes fueron alcanzados por disparos.

“Un agente sufrió heridas mortales y se confirmó su fallecimiento. El segundo agente fue impactado en su chaleco antibalas y actualmente está recibiendo una evaluación médica; se encuentra en condición estable”, dijo la policía en un comunicado.

Las autoridades han lanzado una búsqueda del sospechoso, a quienes describen como armado y extremadamente peligroso. No han identificado al agente que murió.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, expresó su pesar por lo sucedido.

“Mi oficina está siguiendo de cerca este trágico incidente", escribió Spanberger en redes sociales. "Animo a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del sospechoso a que se comunique con la Policía Estatal de Virginia. Mis pensamientos están con la familia del agente y con el Departamento de Policía del Condado Carroll mientras atravesamos esta terrible situación”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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