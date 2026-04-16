americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía de Londres arresta a dos hombres y un niño por incendio en medio persa

LONDRES (AP) — La policía en Londres arrestó a dos hombres y a un chico de 16 años el jueves en relación con un intento de ataque incendiario contra una organización de medios de comunicación en persa en el noroeste de la capital.

La Policía Metropolitana indicó en un comunicado que el ataque del miércoles por la noche no está siendo tratado como un incidente terrorista, pero que la investigación está a cargo de detectives de la unidad de vigilancia antiterrorista de Londres.

El ataque ocurrió a pocos días del inicio de un alto al fuego tras siete semanas de combates entre Estados Unidos e Israel por un lado e Irán por el otro. El persa es el idioma principal de Irán.

La policía señaló que agentes que patrullaban en Wembley respondieron a reportes de que un recipiente en llamas fue arrojado hacia un edificio. El recipiente, no especificado, cayó en un estacionamiento, donde el fuego se apagó. No hubo reportes de daños ni de heridos.

Luego, agentes armados persiguieron una SUV negra en la que se vio a los sospechosos marcharse, antes de que el vehículo se estrellara más tarde.

El chico y los hombres, de 19 y 21 años, fueron arrestados bajo sospecha de incendio provocado poniendo en peligro la vida.

La policía informó que el ataque no ha sido vinculado con el intento de incendio provocado contra una sinagoga a principios de esta semana, ni con el incendio del mes pasado de cuatro ambulancias propiedad de una organización benéfica judía en Londres. Ambos ataques ocurrieron en Finchley, en el norte de Londres.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Destacados del día

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Pentágono activa planes para posible operación militar en Cuba en medio de tensión con EE.UU.

Pentágono activa planes para posible operación militar en Cuba en medio de tensión con EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter