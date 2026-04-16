Policía de Londres arresta a dos hombres y un niño por incendio en medio persa

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La Policía Metropolitana indicó en un comunicado que el ataque del miércoles por la noche no está siendo tratado como un incidente terrorista, pero que la investigación está a cargo de detectives de la unidad de vigilancia antiterrorista de Londres.

El ataque ocurrió a pocos días del inicio de un alto al fuego tras siete semanas de combates entre Estados Unidos e Israel por un lado e Irán por el otro. El persa es el idioma principal de Irán.

La policía señaló que agentes que patrullaban en Wembley respondieron a reportes de que un recipiente en llamas fue arrojado hacia un edificio. El recipiente, no especificado, cayó en un estacionamiento, donde el fuego se apagó. No hubo reportes de daños ni de heridos.

Luego, agentes armados persiguieron una SUV negra en la que se vio a los sospechosos marcharse, antes de que el vehículo se estrellara más tarde.

El chico y los hombres, de 19 y 21 años, fueron arrestados bajo sospecha de incendio provocado poniendo en peligro la vida.

La policía informó que el ataque no ha sido vinculado con el intento de incendio provocado contra una sinagoga a principios de esta semana, ni con el incendio del mes pasado de cuatro ambulancias propiedad de una organización benéfica judía en Londres. Ambos ataques ocurrieron en Finchley, en el norte de Londres.

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP