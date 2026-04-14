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Policía israelí halla a unos 70 palestinos ocultos en un camión de basura en Cisjordania

JERUSALÉN (AP) — Unos 70 palestinos fueron encontrados por la policía israelí escondidos dentro de un camión de basura cuando intentaban cruzar hacia Israel desde la Cisjordania ocupada, aparentemente en busca de trabajo.

La policía israelí difundió imágenes en las que se ve la parte trasera del camión mientras era abierto la noche del lunes, dejando ver a los hombres apiñados en el compartimento de residuos del vehículo. En el video se observa a agentes, algunos con sus armas desenfundadas, rodeando el camión.

Algunos de los hombres que estaban dentro levantaron las manos o se las colocaron detrás de la cabeza cuando fueron descubiertos y sacados del camión, uno por uno. En ocasiones, se escucha una voz en árabe que ordena: “Eskot”, o “Cállense”.

El Ministerio de Defensa de Israel indicó que los hombres “intentaban infiltrarse en el centro de Israel” y que fueron detenidos en un puesto de control en Cisjordania.

Las autoridades no dieron detalles sobre el motivo del intento de ingreso, pero Ital Almog, un comandante policial local, los describió como “ingresantes ilegales”, un término que por lo general se refiere a palestinos que entran en Israel en busca de trabajo.

Almog señaló que los hombres se dirigían a ciudades de todo Israel y que fueron trasladados para ser interrogados. El conductor, un ciudadano israelí, manejaba sin una licencia adecuada y fue arrestado.

La policía israelí ha informado de manera habitual sobre “ingresantes ilegales” procedentes de la Cisjordania ocupada por Israel después de que Tel Aviv revocara decenas de miles de permisos de trabajo a palestinos desde el ataque de Hamás, ocurrido el 7 de octubre de 2023.

La gran cantidad de hombres y las sombrías condiciones del incidente pusieron de relieve el nivel de desesperación y hasta dónde están dispuestas a llegar algunas personas.

Algunos habitantes de Cisjordania señalan que no han podido pagar el alquiler tras perder el permiso para trabajar en Israel. Confinados al territorio ocupado, donde los empleos escasean y los salarios son mucho más bajos, algunos han vendido sus pertenencias o se han endeudado mientras intentan pagar comida, electricidad y los gastos escolares de sus hijos. Otros han pagado altas tarifas por permisos obtenidos en el mercado negro o han intentado colarse en Israel, arriesgándose a ser arrestados o algo peor si son confundidos con combatientes.

Israel, que ha controlado Cisjordania desde que la capturó hace casi seis décadas, afirma que no tiene la obligación de permitir que los palestinos entren a trabajar y que toma esas decisiones en función de consideraciones de seguridad.

Antes de la guerra, decenas de miles de palestinos trabajaban dentro de Israel, principalmente en la construcción y en empleos de servicios.

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Los periodistas de The Associated Press Mariam Fam en El Cairo, Natalie Melzer en Tel Aviv, Israel, y Sam Metz en la ciudad cisjordana de Ramala contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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