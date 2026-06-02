americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía investiga a hombre de Iowa sospechoso de matar a seis familiares y suicidarse

MUSCATINE, Iowa, EE.UU. (AP) — Las autoridades de Iowa investigan las muertes de seis personas que, según creen, fueron asesinadas por un familiar que se quitó la vida al ser confrontado por la policía el lunes.

Foto tomada de video de la emisora WQAD, que muestra a la policía investigando el tiroteo en Muscatine, Iowa, el 1 de junio del 2026. (WQAD via AP)
Foto tomada de video de la emisora WQAD, que muestra a la policía investigando el tiroteo en Muscatine, Iowa, el 1 de junio del 2026. (WQAD via AP) AP

La policía encontró a cuatro personas muertas por disparos cuando fue llamada el lunes a una vivienda en Muscatine, a unos 80 kilómetros (50 millas) al sureste de Cedar Rapids, informó el jefe de policía de Muscatine, Anthony Kies, durante una conferencia de prensa.

Los agentes encontraron más tarde al sospechoso, Ryan Willis McFarland, de 52 años y residente de Muscatine, en un sendero de la ciudad, indicó Kies.

“Mientras los policías hablaban con Ryan Willis McFarland, él se quitó la vida”, declaró el jefe policial.

Otros dos hombres, al parecer también familiares de McFarland, fueron hallados después muertos por disparos en otros puntos de la ciudad, de acuerdo con Kies. Un hombre fue encontrado en su casa y el otro fue descubierto muerto dentro de un negocio, precisó.

Las autoridades aún no han dado a conocer los nombres de las víctimas ni ningún detalle sobre ellas.

“Hoy simplemente no tengo palabras, este acto de maldad y lo que le ha hecho a nuestra comunidad”, indicó Kies.

El departamento de policía de la ciudad continúa investigando los tiroteos, trabajando para procesar las escenas del crimen y realizar entrevistas. La policía pidió a cualquier persona con información que se comunique con su unidad de delitos mayores.

Kies confirmó que McFarland tenía antecedentes penales, pero no compartió detalles.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

Destacados del día

EL CANGREJO dice AHORA que quiere abrir Cuba a los negocios

EL CANGREJO dice AHORA que quiere 'abrir Cuba a los negocios'

¿Espías o diplomáticos? Revelan que matrimonio expulsado de EEUU ahora opera desde la embajada cubana en Madrid

¿Espías o diplomáticos? Revelan que matrimonio expulsado de EEUU ahora opera desde la embajada cubana en Madrid

Iberia suspende vuelos directos a Cuba y deja a La Habana sin una de sus principales conexiones con Europa

Iberia suspende vuelos directos a Cuba y deja a La Habana sin una de sus principales conexiones con Europa

Policía de Brasil encuentra a nueve cubanos hacinados en un auto y detiene a conductor por tráfico de migrantes

Policía de Brasil encuentra a nueve cubanos hacinados en un auto y detiene a conductor por tráfico de migrantes

Violencia en Nueva Jersey obliga a imponer toque de queda cerca de centro de ICE en medio de protestas

Violencia en Nueva Jersey obliga a imponer toque de queda cerca de centro de ICE en medio de protestas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter