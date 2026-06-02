Policía investiga a hombre de Iowa sospechoso de matar a seis familiares y suicidarse

Foto tomada de video de la emisora WQAD, que muestra a la policía investigando el tiroteo en Muscatine, Iowa, el 1 de junio del 2026. (WQAD via AP) AP

La policía encontró a cuatro personas muertas por disparos cuando fue llamada el lunes a una vivienda en Muscatine, a unos 80 kilómetros (50 millas) al sureste de Cedar Rapids, informó el jefe de policía de Muscatine, Anthony Kies, durante una conferencia de prensa.

Los agentes encontraron más tarde al sospechoso, Ryan Willis McFarland, de 52 años y residente de Muscatine, en un sendero de la ciudad, indicó Kies.

“Mientras los policías hablaban con Ryan Willis McFarland, él se quitó la vida”, declaró el jefe policial.

Otros dos hombres, al parecer también familiares de McFarland, fueron hallados después muertos por disparos en otros puntos de la ciudad, de acuerdo con Kies. Un hombre fue encontrado en su casa y el otro fue descubierto muerto dentro de un negocio, precisó.

Las autoridades aún no han dado a conocer los nombres de las víctimas ni ningún detalle sobre ellas.

“Hoy simplemente no tengo palabras, este acto de maldad y lo que le ha hecho a nuestra comunidad”, indicó Kies.

El departamento de policía de la ciudad continúa investigando los tiroteos, trabajando para procesar las escenas del crimen y realizar entrevistas. La policía pidió a cualquier persona con información que se comunique con su unidad de delitos mayores.

Kies confirmó que McFarland tenía antecedentes penales, pero no compartió detalles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP