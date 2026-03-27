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Policía investiga ataque con bombas molotov contra centro cultural ruso en Praga

PRAGA (AP) — Una persona aún no identificada lanzó varias bombas molotov hacia un centro ruso en Praga que promueve la cultura y la historia, informó la policía checa el viernes.

La imagen muestra los daños en una ventana y la fachada de un centro ruso tras el ataque con bombas molotov, en Praga, República Checa, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Petr David Josek)
La imagen muestra los daños en una ventana y la fachada de un centro ruso tras el ataque con bombas molotov, en Praga, República Checa, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Petr David Josek) AP

El incidente ocurrió en la capital checa a última hora del jueves y ahora está siendo investigado, indicaron las autoridades.

El edificio del centro no se incendió. Una foto muestra una ventana rota y otras dos ventanas y un muro de la fachada lucen parcialmente cubiertas de humo.

Conocido como la Casa Rusa, el edificio recibe financiación del Estado ruso, pero no tiene estatus diplomático.

El centro señaló que organiza diversos programas culturales, educativos y científicos, y ofrece cursos de lengua rusa.

Su director, Igor Girenko, declaró a la agencia estatal rusa de noticias Tass que tres de las seis bombas molotov no explotaron.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, calificó el ataque de “un acto bárbaro”, informó la agencia.

La embajada rusa en Praga ha pedido a las autoridades checas que refuercen la seguridad de las instituciones rusas y de sus empleados en el país.

El ministro del Interior checo, Lubomír Metnar, calificó el ataque de “inaceptable”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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