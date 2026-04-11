americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía interviene cárcel de máxima seguridad en Colombia tras polémico festejo

BOGOTÁ (AP) — En medio de cuestionamientos al sistema de control en las cárceles de Colombia, la autoridad penitenciaria informó el sábado que grupos especiales de la policía intervinieron una prisión donde días atrás se realizó una fiesta que evidenció supuestos privilegios para reclusos.

El caso se conoció tres días atrás luego de que autoridades locales hicieron públicos videos sobre un festejo en la cárcel de La Paz de Itagüí, en el departamento norteño de Antioquia. Las autoridades no han aclarado la fecha exacta en que ocurrió el festejo.

Según las imágenes difundidas por medios colombianos, la fiesta contó con presentaciones de artistas, licor, así como la presencia de hombres y mujeres ajenos al centro.

Los hechos “afectaron el control” de la cárcel, admitió el sábado el director del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), coronel Daniel Gutiérrez, al informar que, tras una operación policial realizada la víspera en los pabellones de alta seguridad, “logramos detectar, decomisar e incautar varios televisores, neveras, equipos de sonidos” y otros lujos “que no están aprobados”.

Gutiérrez anticipó que “se apartará del cargo” a 11 funcionarios penitenciarios que estaban en servicio el día de la fiesta “por no haber cumplido con su función” de control, aunque se seguirá un proceso administrativo.

Grupos especializados de seguridad han sido enviados al centro penitenciario para fortalecer la vigilancia, agregó el director.

Un comunicado del INPEC precisó que se incautaron teléfonos celulares, un módem inalámbrico para señal de internet, accesorios, una consola de videojuegos, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas, 62 neveras, siete televisores, 11 estufas eléctricas, ollas freidoras, una lavadora, tostadores, microondas, sillas y sofás, entre otros artículos prohibidos.

El ministro de Justicia, Iván Cuervo, al cual responde el INPEC, presentó el viernes “excusas al país porque ese tipo de cosas no puede pasar”, dijo en declaraciones a Blu radio. Aseguró que hubo “falla en los filtros” y que se despidió al director encargado del centro y al custodio responsable.

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien hizo públicos algunos videos sobre el festejo en la cárcel, ha cuestionado a las autoridades gubernamentales y pidió determinar responsabilidades.

La cárcel de Itagüí es un centro clasificado como de alta y media seguridad ubicado en la loma del mismo nombre, y alberga a reclusos de notoriedad. Tiene una sobrepoblación de al menos el 20%, según han admitido las autoridades penitenciarias.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter