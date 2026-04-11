Policía interviene cárcel de máxima seguridad en Colombia tras polémico festejo

El caso se conoció tres días atrás luego de que autoridades locales hicieron públicos videos sobre un festejo en la cárcel de La Paz de Itagüí, en el departamento norteño de Antioquia. Las autoridades no han aclarado la fecha exacta en que ocurrió el festejo.

Según las imágenes difundidas por medios colombianos, la fiesta contó con presentaciones de artistas, licor, así como la presencia de hombres y mujeres ajenos al centro.

Los hechos “afectaron el control” de la cárcel, admitió el sábado el director del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), coronel Daniel Gutiérrez, al informar que, tras una operación policial realizada la víspera en los pabellones de alta seguridad, “logramos detectar, decomisar e incautar varios televisores, neveras, equipos de sonidos” y otros lujos “que no están aprobados”.

Gutiérrez anticipó que “se apartará del cargo” a 11 funcionarios penitenciarios que estaban en servicio el día de la fiesta “por no haber cumplido con su función” de control, aunque se seguirá un proceso administrativo.

Grupos especializados de seguridad han sido enviados al centro penitenciario para fortalecer la vigilancia, agregó el director.

Un comunicado del INPEC precisó que se incautaron teléfonos celulares, un módem inalámbrico para señal de internet, accesorios, una consola de videojuegos, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas, 62 neveras, siete televisores, 11 estufas eléctricas, ollas freidoras, una lavadora, tostadores, microondas, sillas y sofás, entre otros artículos prohibidos.

El ministro de Justicia, Iván Cuervo, al cual responde el INPEC, presentó el viernes “excusas al país porque ese tipo de cosas no puede pasar”, dijo en declaraciones a Blu radio. Aseguró que hubo “falla en los filtros” y que se despidió al director encargado del centro y al custodio responsable.

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien hizo públicos algunos videos sobre el festejo en la cárcel, ha cuestionado a las autoridades gubernamentales y pidió determinar responsabilidades.

La cárcel de Itagüí es un centro clasificado como de alta y media seguridad ubicado en la loma del mismo nombre, y alberga a reclusos de notoriedad. Tiene una sobrepoblación de al menos el 20%, según han admitido las autoridades penitenciarias.

FUENTE: AP