Policía de Haití dice que misionero de EEUU fue detenido tras acusaciones de abuso en orfanato

Arold Jean, portavoz del departamento de policía de Cabo Haitiano, indicó que las autoridades de Estados Unidos arrestaron allí a Thomas Osbeck el miércoles. No identificó qué agencia estadounidense participó.
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PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Un misionero estadounidense acusado de dirigir un orfanato ilegal en Haití fue detenido por denuncias de abuso infantil, le informó la policía haitiana a The Associated Press el viernes.
Arold Jean, portavoz del departamento de policía de Cabo Haitiano, indicó que las autoridades de Estados Unidos arrestaron allí a Thomas Osbeck el miércoles. No identificó qué agencia estadounidense participó.
De momento se desconoce si cuenta con un abogado. A un periodista de la AP se le impidió visitar a Osbeck en la cárcel.
Jean señaló que Osbeck no tenía la documentación requerida para operar un orfanato en Cabo Haitiano, donde las autoridades haitianas encontraron al menos a 12 menores. Indicó que prevé que Osbeck sea extraditado a Estados Unidos.
Osbeck fue detenido casi dos semanas después de que autoridades estadounidenses acusaran a Maylon Foshee, de 23 años y residente de Mansfield, Luisiana, de abusar sexualmente de menores durante viajes a Haití para realizar labores de misión.
Las autoridades dijeron que Foshee viajó al país caribeño en numerosas ocasiones entre 2023 y 2026 mientras trabajaba con un ministerio en la ciudad costera de Gonaives, y que presuntamente abusó sexualmente de varios menores bajo su cuidado, incluidos aquellos que vivían con él o recibían apoyo financiero de su parte.
El año pasado, un jurado en Miami declaró culpable a Michael Geilenfeld de abusar sexualmente de niños en un orfanato que fundó en Puerto Príncipe.
Geilenfeld se había declarado inocente. El orfanato, fundado en 1985, era uno de varios que él operaba en Haití y la República Dominicana, y fue cerrado en 2014.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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