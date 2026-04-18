Policía frena con gas y balas de goma a activistas en granja de beagles en Wisconsin

Activistas intentan entrar en la instalación de cría e investigación de beagles de Ridglan Farms el sábado 18 de abril de 2026, en Blue Mounds, Wisconsin. (Owen Ziliak/Wisconsin State Journal vía AP) AP

Fue el segundo intento en igual número de meses por parte de manifestantes de llevarse a los ejemplares de las instalaciones de Ridglan Farms en Blue Mounds, un pequeño pueblo a unos 40 kilómetros (25 millas) al suroeste de Madison, la capital del estado.

El jefe policial del condado Dane, Kalvin Barrett, manifestó en un video que entre 300 y 400 manifestantes “trataban de irrumpir violentamente en la propiedad” y agredieron a los agentes. Señaló que los manifestantes ignoraron las áreas designadas para protestas pacíficas y bloquearon carreteras para impedir el ingreso de vehículos de emergencia.

El departamento de policía indicó que se arrestó a un número “significativo” de personas de entre los cerca de 1.000 manifestantes presentes en el lugar, pero no dio una cifra exacta porque los detenidos aún estaban siendo procesados la tarde del sábado.

Los manifestantes trataron de saltar barricadas, entre las que había una zanja llena de estiércol, fardos de heno y una cerca de alambre de púas. Algunos manifestantes sí lograron atravesar la cerca, pero no pudieron entrar a la instalación donde se calcula que se mantienen unos 2.000 beagles, informó el Wisconsin State Journal.

“Simplemente me siento derrotada”, declaró al periódico la activista Julie Vrzeski, unas tres horas después de iniciada la operación y tras no haber logrado llevarse ningún perro. En las siguientes horas del sábado, los activistas se trasladaron desde las instalaciones de Ridglan para protestar frente a la cárcel en el centro de Madison.

El grupo Coalition to Save the Ridglan Dogs difundió sus planes de llevarse los perros el domingo, pero puso en marcha su operación un día antes. La cuenta en X del líder del grupo, Wayne Hsiung, publicó una foto de él siendo arrestado en el lugar.

El departamento de policía informó que fue arrestada una persona que condujo “de manera imprudente” una camioneta tipo pickup a través de la puerta principal de la propiedad, “evitando un desenlace potencialmente mortal”.

En marzo, manifestantes irrumpieron en la instalación y se llevaron 30 perros. Veintisiete personas fueron arrestadas por allanamiento y otros cargos.

Ridglan ha negado que maltrate a los animales, pero en octubre aceptó renunciar a su licencia estatal de cría a partir del 1 de julio como parte de un acuerdo para evitar ser procesada por cargos de maltrato animal.

En su sitio web, Ridglan afirma que “nunca se ha presentado ni sustentado evidencia creíble de abuso, crueldad, maltrato o negligencia animal en Ridglan Farms”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP