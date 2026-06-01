Policía de Carolina del Norte captado en video golpeando repetidamente a una mujer

El video del agente Karson Hyder, de Shelby, aporreando a Cherrie Moore el viernes se ha difundido ampliamente en redes sociales.

Hyder, de 22 años, se entregó en el Centro de Detención del Condado de Cleveland el lunes por la mañana y fue puesto en libertad tras pagar una fianza garantizada de 10.000 dólares. Los registros judiciales no indican que tenga abogado, y un número de teléfono asociado a su nombre estaba fuera de servicio.

El agente, que ha sido suspendido, respondía a una llamada por allanamiento de morada cuando se produjo el forcejeo.

Según una orden judicial, Moore, de 34 años, huyó de la vivienda a pie y se resistió al arresto, agrediendo a Hyder al “agarrar y rasgar (su) uniforme”.

Una orden judicial separada presentada el lunes alega que Hyder “de manera ilegal y deliberada agredió y golpeó a Cherrie Moore” al sujetarla “por el brazo, empujarla al suelo y golpearla en la cara con el puño cerrado, causándole lesiones graves, posiblemente rompiéndole la nariz y el labio”.

La Oficina Estatal de Investigaciones anunció el sábado que había abierto una investigación sobre Hyder.

Moore fue acusada inicialmente de allanamiento de morada, resistencia al arresto y agresión a un agente público, pero los dos últimos cargos han sido desestimados. Quedó en libertad bajo fianza no garantizada. Su abogado no respondió a un mensaje telefónico en el que se solicitaban comentarios, y un número de teléfono asociado a Moore estaba desconectado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP