Policía canadiense niega escolta policial a Infantino durante congreso de la FIFA en Vancouver

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ARCHIVO - El presidente de la FIFA Gianni Infantino presencia el partido amistoso entre Irán y Costa Rica en Antalya, Turquía, el 31 de marzo de 2026. (AP Foto/Riza Ozel) AP

“Las caravanas formales en las que se detiene el tráfico están reservadas para jefes de Estado”, dijo el subjefe Don Chapman en un comunicado.

“Como los ejecutivos de la FIFA no cumplen con los estándares de Persona Internacionalmente Protegida (IPP, por sus siglas en inglés) que justificarían una escolta de ese tipo (cierre de carreteras, intersecciones, no respetar los dispositivos de control de tráfico, etc.), la solicitud fue rechazada”, añadió.

La FIFA no respondió de inmediato a un mensaje en el que se pidieron comentarios.

El organismo está realizando reuniones esta semana en Vancouver, una de las 16 sedes de partidos del Mundial en un torneo coorganizado por Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.

El Congreso de la FIFA, una reunión de representantes de todos sus miembros, está programado para el jueves.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP