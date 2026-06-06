Policía en Cachemira arresta a simpatizantes de grupo proscrito

Los arrestos se produjeron un día después de que el gobierno regional en Muzaffarabad, la capital de la Cachemira administrada por Pakistán, ilegalizara al Comité Conjunto de Acción Awami, al citar preocupaciones sobre el orden público y la seguridad.

La medida se produjo tras semanas de tensiones entre el gobierno y el grupo por una carta de 38 puntos que incluye demandas de subsidios al trigo y la electricidad. Las autoridades indicaron que 36 de esas demandas fueron aceptadas el año pasado tras negociaciones en las que participaron representantes del JAAC, funcionarios regionales y el gobierno federal de Pakistán.

Faisal Mumtaz Rathore, primer ministro de la Cachemira administrada por Pakistán, ha manifestado, tanto antes como después de la prohibición, que sigue dispuesto a reunirse con representantes del JAAC para discutir las dos demandas restantes.

Según el gobierno regional, el JAAC se ha negado a cancelar una marcha de protesta prevista para el martes e insiste en que se cumplan todas sus demandas.

De acuerdo con Rathore, uno de los dos asuntos sin resolver se refiere a 12 escaños reservados para refugiados cachemires en la asamblea legislativa.

Las autoridades han reforzado la seguridad antes de la protesta prevista en toda la región del Himalaya, que está dividida entre Pakistán e India y es reclamada en su totalidad por ambos países. Los vecinos con armas nucleares han librado dos de sus tres guerras por Cachemira desde que obtuvieron la independencia del dominio británico en 1947.

El año pasado, enfrentamientos entre simpatizantes del grupo cachemir y las fuerzas de seguridad dejaron varios muertos, incluidos agentes de policía.

El sábado, el grupo afirmó que dos de sus miembros resultaron heridos cuando la policía abrió fuego. La policía de Cachemira negó la acusación y sostuvo que hombres armados abrieron fuego durante la noche contra los agentes después de que se les hiciera una señal para que detuvieran su vehículo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP