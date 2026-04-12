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Policía busca a hombre que prendió fuego a mujer en una casa en Carolina del Norte

ROSEBORO, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Las autoridades de Carolina del Norte buscaban el domingo a un posible sospechoso de incendio provocado luego que una mujer con quemaduras graves les indicó que un hombre la había rociado a ella con gasolina en su casa y le prendió fuego.

Los bomberos y los agentes recibieron reportes la noche del sábado de un incendio en una estructura en el pueblo de Roseboro y encontraron a una mujer con quemaduras en aproximadamente el 75% de su cuerpo, informó la policía del condado Sampson en un comunicado.

La mujer indicó que un hombre había entrado a la fuerza en su vivienda y que el sospechoso abandonó el lugar en una bicicleta, según el comunicado policial. La mujer fue trasladada a un centro de traumatología para recibir tratamiento. Su estado no se ha dado a conocer.

La policía señaló que, tras consultar con la fiscalía local, se obtuvieron documentos en los que se acusa a un sospechoso identificado de incendio provocado en primer grado, allanamiento de morada en primer grado y otros cargos. El hombre seguía prófugo la tarde del domingo, de acuerdo con la policía.

Roseboro es una pequeña comunidad a unos 105 kilómetros (65 millas) al sur de la capital estatal, Raleigh. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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