Policía busca a autores de tiroteo en Ohio que dejó 12 heridos cerca de festival callejero

El subjefe de policía de Toledo, Joe Heffernan, informó que al parecer al menos dos personas realizaron disparos el sábado cerca del Old West End Festival y que “probablemente se estaban disparando entre sí”.

Las autoridades señalan que la búsqueda de los tiradores continuaba y que no se ha identificado a ningún perpetrador. Instaron a los asistentes al festival a presentarse con cualquier foto o video.

“En cuanto a violencia, esto es excesivo, ¿verdad?", comentó el teniente de la policía de Toledo, Dan Gerken. "Doce personas baleadas, es la mayor cantidad que me ha tocado ver en una escena del crimen. He estado en muchas escenas, pero esto es muchísimo”.

Cientos de personas estaban en el festival, una celebración anual de dos días en el distrito histórico de Toledo que incluye música en vivo, puestos de comida, recorridos por casas y compras.

El resto del festival fue cancelado el domingo. Los organizadores indicaron que “no sería compasivo, responsable ni posible continuar”.

“Estamos destrozados por quienes resultaron heridos en el Old West End Festival”, señaló el festival en un comunicado.

Dos de las víctimas estaban en estado crítico el sábado, dijo Heffernan. Las edades de las víctimas oscilan entre 14 y 61 años, y la mayoría tenía poco más de 20.

Varios videos publicados en redes sociales mostraban a personas corriendo en medio de los disparos y a personal de emergencia atendiendo a otros que parecían heridos.

La jefa de bomberos, Allison Armstrong, indicó que fue difícil llegar al hospital debido a carreteras cerradas y al tráfico de personas que salían del festival, pero los equipos de emergencia pudieron trasladar a todos los pacientes desde el lugar en el transcurso de una hora.

Kevin Berry estaba sentado en el arboreto del vecindario escuchando música en vivo con amigos cuando oyó una serie de disparos.

“Todo el mundo se tiró al suelo”, contó.

Cuando Berry volvió a levantar la vista, vio que arrojaban un arma al suelo a menos de 15 metros (50 pies) de él. Los policías, que ya estaban en el lugar por el festival, respondieron de inmediato.

Berry, quien tiene formación médica y sirvió en la Marina, caminó por la zona buscando a cualquiera que pudiera necesitar ayuda y vio al menos a cinco personas con heridas de bala.

“Las personas que recibieron impactos estaban dispersas por el área del arboreto”, explicó.

George Kral, director de seguridad de la ciudad, dijo que el Old West End Festival es uno de los festivales más emblemáticos de Toledo.

“Es una lástima que algo así lo haya arruinado”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP