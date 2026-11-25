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El príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa, Catalina, caminan hacia un escenario para tomarse una foto con los finalistas del Earthshot Prize en Mumbai, India, el 17 de noviembre de 2026. (AP Foto/Rafiq Maqbool) AP

Mirgen Doku, de 34 años, y Arilen Ndoci, de 32, fueron acusados de entrar a una vivienda con intención de robar y de acceder sin autorización a un sitio protegido, reportó la policía de Norfolk. Deben comparecer ante el tribunal más tarde el miércoles.

Tras recibir reportes de “actividad sospechosa”, agentes de la policía acudieron el lunes por la noche a una dirección en la finca rural de Sandringham, en el este de Inglaterra. Tras una búsqueda en la que participaron perros policiales, drones y un helicóptero, dos hombres fueron detenidos bajo sospecha de robo con allanamiento y de entrar sin autorización.

No había miembros de la realeza en la propiedad en ese momento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP