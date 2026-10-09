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Policía de Brasil mata a hombre que tomó como rehenes a 13 niños en una escuela

SAO PAULO (AP) — La policía de Brasil mató el viernes a un hombre después de que mantuvo como rehenes a 13 niños amenazándolos con un cuchillo durante más de dos horas en una escuela de la ciudad sureña de Curitiba, informaron las autoridades. Ninguno de los niños resultó herido.

La portavoz de la policía del estado de Paraná, Leticia Martins, declaró a periodistas afuera de la escuela CMEI Sao Braz que el hombre irrumpió en una de las aulas y mantuvo como rehenes a niños y miembros del personal durante dos horas.

No reveló cómo fue abatido el hombre ni la edad de los niños involucrados.

El individuo "también amenazó con rociarse gasolina a sí mismo y a otras personas; nuestros equipos de negociación estaban en el lugar, pero no vieron otra alternativa más que neutralizarlo”, manifestó Martin, que no precisó si el hombre había expresado un motivo específico para sus acciones.

El incidente ocurrió en la zona de clase media de Sao Braz, en Curitiba, una ciudad de 1,8 millones de habitantes ubicada a 400 kilómetros (248 millas) al sur de la metrópolis de Sao Paulo.

Medios locales mostraron imágenes de padres llorando afuera de la escuela, a la espera de información mientras continuaban las negociaciones entre el sospechoso y la policía. Minutos después de dos explosiones, los agentes salieron llevando a algunos de los niños al exterior.

La alcaldía de Curitiba señaló en un comunicado que los niños y el personal de la escuela recibirán apoyo psicológico tras el incidente. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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