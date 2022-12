Policía arresta a sospechoso de la muerte de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que fueron asesinados a puñaladas en sus camas

Associated Press

Associated Press

En un principio, los asesinatos desconcertaron a las fuerzas del orden y conmocionaron a la pequeña ciudad de Moscow, en Idaho , una comunidad agrícola de unos 25.000 habitantes en la que no se había producido un asesinato desde hacía cinco años. El temor de que se repitiera un ataque llevó a casi la mitad de los más de 11.000 estudiantes de la Universidad de Idaho a abandonar la ciudad y optar por tomar clases en línea.

Un policía confirmó el arresto a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no podía hablar públicamente detalles de la investigación antes del anuncio formal.