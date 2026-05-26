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Policía antidrogas de Bolivia captura a presunto narcotraficante prófugo de Brasil

LA PAZ, Bolivia (AP) — La policía antidrogas de Bolivia capturó el martes a un presunto narcotraficante brasileño que sería uno de los líderes de un grupo criminal ligado al narcotráfico en ese país.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó en sus redes sociales que Gerson Palermo, de 68 años, fue arrestado en una casa de la localidad de Cotoca, en la región boliviana de Santa Cruz, después de un operativo coordinado con la Policía Federal de Brasil.

El funcionario destacó que este tipo de capturas son posibles por la “cooperación internacional funcionando en hechos concretos: intercambio de información, inteligencia operativa y acción en territorio”.

Palermo fue conducido a dependencias de Interpol “con fines investigativos y para las actuaciones correspondientes”, informó el viceministro.

El detenido está señalado en su país de ser presuntamente uno de los líderes del Primer Comando Capital (PCC) y tiene órdenes de detención por narcotráfico y secuestro, entre otros delitos, informó el comandante de la policía en la región de Santa Cruz, David Gómez. A su vez mencionó que el brasileño evadió una orden de detención domiciliaria en 2020.

El PCC es un grupo de crimen organizado poderoso de Brasil que, según Justiniano, se dedica “al tráfico transnacional de cocaína con rutas vinculadas a la frontera boliviana”.

Esta es una detención importante de la policía boliviana después de la captura en marzo del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue entregado a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que lo trasladó a Estados Unidos.

Con la llegada al poder del presidente Rodrigo Paz, Bolivia se acercó a Estados Unidos para recomponer las relaciones luego de la expulsión hace casi 18 años del embajador estadounidense en La Paz.

FUENTE: AP

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