Policía albanesa lanza gas lacrimógeno contra manifestantes en Tirana

Manifestantes intentan retirar una barricada mientras la policía la sostiene durante una manifestación contra el gobierno en Tirana, Albania, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Hameraldi Agolli) AP

La policía disparó gas lacrimógeno y aerosol irritante contra los manifestantes, que les arrojaban piedras, huevos y otros objetos. Las autoridades informaron que 12 agentes resultaron heridos y que 18 manifestantes fueron detenidos.

La concentración formaba parte de las protestas diarias, bautizadas como la “revolución de los flamencos”, que comenzaron hace más de un mes en oposición a los planes para un proyecto costero vinculado a Kushner.

Aunque las protestas surgieron por cuestiones ambientales relacionadas con el proyecto, se han transformado en manifestaciones políticas más generales que expresan oposición contra el gobierno y el primer ministro Edi Rama.

Miles de manifestantes han salido a las calles en las últimas semanas, haciendo sonar silbatos y sosteniendo recortes de cartón con forma de flamencos, una de las especies protegidas cuyos hábitats podrían verse amenazados por el complejo turístico propuesto en la costa adriática.

El gobierno sostiene que el desarrollo en la laguna de Narta sería transformador para la antigua nación comunista, que busca ingresar al mercado del turismo de alta gama. Pero la iniciativa, que abarca una isla abandonada y un tramo cercano de litoral, ha suscitado la oposición de activistas ambientales y de críticos del gobierno de Rama.

Varios cientos de manifestantes se congregaron el jueves frente al Parlamento albanés en Tirana para exigir la renuncia del primer ministro. “Rama tiene que ir a la cárcel”, coreaban.

Algunos arrojaron piedras, huevos y botellas de plástico a la policía, y usaron parte de una barrera metálica para romper las ventanillas de un coche patrulla. La policía utilizó gas lacrimógeno, gas pimienta y un cañón de agua para dispersar a la multitud.

“Los manifestantes quieren que su voz se escuche dentro (del Parlamento), ya que el primer ministro durante días no los ha escuchado y los ha ignorado. Pero ya basta”, expresó Agustela Thoma, una participante de la protesta.

El ministro del Interior, Besfort Lamallari, condenó “los actos de vandalismo y violencia criminal” contra la policía.

“Los agentes de policía son servidores públicos, ciudadanos de la República y miembros de familias, como todos los demás. Sirven a la ley, al orden público y a la seguridad de cada ciudadano, sin distinción. Un ataque contra ellos es un ataque contra el Estado”, declaró el ministro.

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Cimili informó desde Pristina, Kosovo

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP