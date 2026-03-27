Pochettino dice que EE.UU. puede ganar el Mundial: '¿Por qué no nosotros? Hay que soñar'

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, y la entrenadora del Atlanta United, Tara Martino, posan con camisetas durante una conferencia de prensa antes del entrenamiento de la selección nacional masculina de fútbol, el viernes 27 de marzo de 2026, en Marietta, Georgia. (Foto AP/Ronald Blum) AP

“¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? Tenemos que creer de verdad que podemos estar ahí. Tenemos que soñar”, expresó el viernes.

Antes de los amistosos contra Bélgica el sábado y Portugal el martes, Pochettino repitió públicamente un mensaje que transmitió directamente a los jugadores cuando se presentaron al campamento esta semana.

Estados Unidos no alcanza las semifinales de la Copa del Mundo desde el torneo inaugural de 1930 y no avanza a los cuartos de final desde 2002. Desde entonces, los estadounidenses quedaron eliminados en octavos de final en 2010, 2014 y 2022, fueron eliminados en la fase de grupos en 2006 y no lograron clasificarse en 2018.

Solo ocho naciones han ganado una Copa del Mundo: Brasil (cinco títulos), Alemania e Italia (cuatro cada una), Argentina (tres), Francia y Uruguay (dos cada una), e Inglaterra y España (uno cada una).

Pochettino, exdefensor de la selección de Argentina que reemplazó a Gregg Berhalter como entrenador de Estados Unidos a finales de 2024, citó la mentalidad estadounidense como motivo de optimismo.

“Escuché el otro día una conferencia de prensa de parte de un cuerpo técnico de otra selección nacional y dicen: ‘Si decimos que vamos a ganar, estamos mostrando demasiada arrogancia. Si decimos, bueno, va a ser difícil ganar, eso negativo. No es optimista. Está creando cosas negativas. Lo que yo digo: estoy aquí porque creo que podemos ganar y lo que puedo decirle a la gente es que de verdad lo crea”.

En la Copa del Mundo, Estados Unidos, 15º en el ranking, debutará contra Paraguay, 41º, el 12 de junio en Inglewood, California; enfrentará a Australia, 27º, una semana después en Seattle; y cerrará la fase de grupos contra Turquía, 23º, o Kosovo, 78º, en Inglewood el 25 de junio. Como coanfitriones, Estados Unidos, México y Canadá son cabezas de serie y evitan enfrentar a las principales selecciones en la primera ronda.

Con la ampliación de la Copa del Mundo a 48 naciones desde 32, los dos mejores equipos de cada uno de los 12 grupos avanzan a una nueva ronda de 32, junto con los ocho mejores terceros lugares.

La última vez que equipos que terminaron terceros llegaron a la fase de eliminación directa fue también la última vez que Estados Unidos organizó la Copa del Mundo, un torneo de 24 equipos en 1994. Y los estadounidenses avanzaron como uno de ellos, pero luego perdieron ante el eventual campeón Brasil en octavos de final.

“Tenemos que enviar la energía correcta y una buena emoción a la gente, para que la gente de verdad crea en nosotros y nos apoye, sin duda”, manifestó Pochettino.

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FUENTE: AP