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Piratas vencen 1-0 a Rojos para barrer la serie de tres juegos

PITTSBURGH (AP) — El dominicano Oneil Cruz conectó un sencillo que para desempatar el juego en la parte baja de la octava entrada y los Piratas de Pittsburgh vencieron el domingo 1-0 a los Rojos de Cincinnati para completar la barrida de la serie.

El dominicano Oneil Cruz de los Piratas de Pittsburgh batea un foul en la sexta entrada ante Chase Burns de los Rojos de Cincinnati el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Tom E. Puskar)
El dominicano Oneil Cruz de los Piratas de Pittsburgh batea un foul en la sexta entrada ante Chase Burns de los Rojos de Cincinnati el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Tom E. Puskar) AP

El campocorto novato de los Piratas, Konnor Griffin, pegó un doble contra la pared del jardín central frente al relevista de los Rojos Tony Santillan (1-1) con dos outs en la octava. El bateador emergente Jake Mangum negoció una base por bolas tras cuenta completa y Cruz siguió con un sencillo sólido al centro. Griffin superó sin problemas el tiro de TJ Friedl al plato y Pittsburgh respondió tras ser barrida en casa por San Luis ganando los tres contra los Rojos.

El dominicano Gregory Soto (3-0) consiguió los últimos cuatro outs después de tomar el relevo tras una actuación brillante del abridor Braxton Ashcraft.

Un día después de que siete lanzadores se combinaron para otorgar 11 bases por bolas, el novato de Cincinnati Chase Burns fue mucho más eficiente, igualando a Ashcraft lanzamiento por lanzamiento.

Ashcraft se recuperó de una actuación complicada en su derrota ante San Luis con la mejor apertura de su joven carrera. El derecho de 26 años permitió cuatro hits en 7 2/3 entradas, con un par de bases por bolas y seis ponches. Además, se benefició de un par de excelentes jugadas defensivas a sus espaldas.

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FUENTE: AP

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