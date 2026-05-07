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Piratas ganan la serie al vencer 4-2 a los Diamondbacks

PHOENIX (AP) — Brandon Lowe conectó tres hits, incluido su 10mo jonrón, y Joey Bart también se voló la cerca para respaldar a Mitch Keller, y los Piratas de Pittsburgh vencieron el jueves 4-2 a los Diamondbacks de Arizona.

El relevista de los Piratas de Pittsburgh Gregory Soto celebra con el catcher Joey Bart la victoria ante los Diamondbacks de Arizona el jueves 7 de mayo del 2026. (AP Foto/Ross D. Franklin)
El relevista de los Piratas de Pittsburgh Gregory Soto celebra con el catcher Joey Bart la victoria ante los Diamondbacks de Arizona el jueves 7 de mayo del 2026. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Keller (4-1) trabajó seis entradas y un tercio, retirando a 10 bateadores consecutivos entre el jonrón solitario de Corbin Carroll en la tercera y el sencillo del venezolano Ildemaro Vargas abriendo la séptima. Ese hit puso fin a la labor de Keller tras 84 lanzamientos. Permitió cuatro hits y dos carreras, dio dos bases por bolas y ponchó a cuatro.

Ryan O’Hearn y Spencer Horwitz conectaron sencillos productores con dos outs en la quinta entrada para poner a Pittsburgh arriba 3-2. Los Pirates ganaron dos de tres en la serie.

El dominicano Gregory Soto retiró a los tres bateadores en orden en la novena para su tercer salvamento.

El abridor de Arizona, Zac Gallen (1-3), lanzó seis entradas, permitiendo seis hits y cuatro carreras, otorgó dos boletos y ponchó a cinco.

Por segundo juego consecutivo, Lowe conectó jonrón en la primera entrada. Esta vez fue un batazo de 436 pies a las gradas del jardín derecho. El miércoles, el jonrón de Lowe ante Michael Soroka fue todo lo que necesitó el ganador del Cy Young de la Liga Nacional Paul Skenes, ya que Pittsburgh ganó 1-0.

Los Diamondbacks también anotaron en la primera ante Keller, quien batallaba con problemas de control al inicio. El dominicano Geraldo Perdomo recibió base por bolas, avanzó con un out en el cuadro interior y anotó con el sencillo de dos outs de Adrian Del Castillo.

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