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Piero Hincapié completa su fichaje definitivo con el Arsenal durante el Mundial

LONDRES (AP) — Arsenal completó el fichaje definitivo del defensor ecuatoriano Piero Hincapié el jueves, antes del crucial partido de su país en la fase de grupos del Mundial contra Alemania.

El ecuatoriano Piero Hincapié cabecea el balón frente a Franck Kessie de Costa de Marfil en el encuentro del Grupo E de la Copa Mundial el domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Matt Rourke)
El ecuatoriano Piero Hincapié cabecea el balón frente a Franck Kessie de Costa de Marfil en el encuentro del Grupo E de la Copa Mundial el domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Matt Rourke) AP

Hincapié cumplió las condiciones para recibir un contrato permanente con el campeón inglés mientras estuvo a préstamo la temporada pasada procedente del Bayer Leverkusen. Será jugador del Arsenal oficialmente a partir del miércoles.

Hincapié, de 24 años, disputó 39 partidos en todas las competiciones con el Arsenal la temporada pasada, principalmente alternándose en la posición de lateral izquierdo con Riccardo Calafiori.

Hincapié jugó el partido completo en cada uno de los dos primeros encuentros de Ecuador en la fase de grupos del Mundial: una derrota 1-0 ante Costa de Marfil y un empate 0-0 con Curazao.

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FUENTE: AP

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