Petro admite que presunto contrabandista infiltró la dirección de inteligencia colombiana

Las declaraciones del mandatario se conocen luego de que Noticias Caracol revelara la víspera audios de una reunión a inicios de 2025 entre el abogado de Marín y Jorge Lemus, quien hasta enero de 2026 fue el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en los que hablan de presuntos ofrecimientos de beneficios judiciales.

“Que el señor Marín infiltró los cuerpos de investigación del gobierno, no me cabe duda, tiene gente en la Dijin (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) y en la fiscalía, que infiltró el DNI, sin duda y en mi gobierno; es por eso que no está aquí rindiendo declaración bajo gravedad de juramento”, aseguró Petro en la red social X.

La DNI es un organismo de inteligencia que pretende proteger la seguridad nacional y está bajo el mando directo del presidente de turno.

Marín, conocido con el alias de “Papá Pitufo”, es señalado por las autoridades colombianas de presuntamente liderar una poderosa red dedicada al contrabando que corrompía funcionarios públicos. La fiscalía colombiana lo acusa de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer que lo exponen a una pena de hasta 12 años de prisión.

Es solicitado en extradición por Colombia, sin embargo, el proceso se dilató luego de que Marín solicitara asilo en Portugal y pidiera salir en libertad, lo cual no le ha sido aprobado.

Petro aseguró que es un “contrabandista, lavador de dólares y posiblemente narcotraficante”. Sin embargo, dijo que su poder en infiltrar el Estado ha impedido que responda ante la justicia colombiana, pese a que ha pedido públicamente su extradición.

“Yo lo que quiero es que diga toda su verdad sobre la infiltración que hizo en el Estado desde hace 38 años, libremente y sin presiones políticas”, indicó el mandatario.

También recordó que Marín “trató de financiar” la campaña con la que llegó al poder en 2022, pero aseguró que lo prohibió "expresamente”. El Congreso investiga desde el año pasado la posible entrada de 120.000 dólares de Marín para la campaña. Sin embargo, el presidente ha dicho que ordenó devolverlo.

Petro dijo que agentes de la DNI, sin especificar quiénes o con qué autorización, se “ofrecieron a contactar a Marín para traerlo a Colombia voluntariamente”, pero le pedían dinero al parecer a modo de soborno. “Allá, en Europa, le prometían que no sería juzgado y aquí en Colombia decían que lo iban a traer, nunca lo trajeron”, agregó.

En las grabaciones de Noticias Caracol sobre una reunión entre el abogado de Marín y Lemus, éste último dijo que en caso de que Marín decidiera volver a Colombia le garantizaría su seguridad y un “bajo perfil”. También mencionó que el presidente tenía una política de paz que permitía dar beneficios judiciales a quienes negociaran.

Lemus respondió al medio local que fue él quien ordenó grabar la reunión con el abogado de Marín, luego de que lo buscase para que Marín supuestamente se entregara a la justicia. Agregó que el presidente Petro supo de las reuniones.

Una investigación de The Associated Press reveló que Marín fue incorporado brevemente como informante de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y al mismo tiempo corrompía a los agentes. A cambio, al menos uno de esos agentes lo ayudó a lavar dinero y traficar con contrabando, desviando a las autoridades de su búsqueda.

FUENTE: AP