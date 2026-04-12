Peruanos votan para elegir presidente y Congreso bicameral en medio de inestabilidad y ola criminal

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Peatones pasan junto a carteles de campaña electoral de candidatos presidenciales y congresistas, antes de las elecciones del fin de semana en Lima, Perú, el viernes 10 de abril de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) AP

También será la primera vez en más de 30 años en la que se eligirá a un Congreso bicameral con 130 diputados y 60 senadores que redefinirán el equilibrio del poder. Los senadores integran una poderosa cámara que no puede ser disuelta, pero que puede remover al presidente con 40 votos y nombrar a funcionarios que dirigen la economía y la justicia.

Pese a que es la primera vez que Perú tiene 35 candidatos en contienda, ninguno es favorito para ganar la elección en primera vuelta, según todos los sondeos. Salvo una sorpresa de último momento y por la dispersión de los votos mostradas en las encuestas habría una segunda vuelta el 7 de junio entre los dos más votados.

Distintos sondeos privados coinciden en que la derechista Keiko Fujimori —hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000)— encabeza la intención de voto con 15% con su promesa de combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles. Sin embargo, la suma del voto nulo, en blanco e indeciso lidera las proyecciones.

Detrás de Fujimori se ubican sólo cinco postulantes son fluctuaciones en la intención de voto y separados por menos de cinco puntos porcentuales entre sí. Entre ellos están dos exalcaldes de Lima: Ricardo Belmont (1989-1995) del Partido Cívico Obras, un nacionalista que asegura que renegociará los contratos de explotación de recursos naturales, y Rafael López-Aliaga (2021-2025), de Renovación Popular, un millonario que promete créditos a los pequeños empresarios a través del banco estatal.

La agenda pública está dominada por el ascenso de la delincuencia. En el último quinquenio las denuncias por extorsión —un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público— se han quintuplicado, mientras los asesinatos se han duplicado, de acuerdo con datos oficiales. El costo de la criminalidad consume 1,7% del PBI, el equivalente a unos 5.000 millones de dólares anuales, lo que actúa como un impuesto que asfixia el consumo y la inversión privada, según cálculos del Ministerio de Economía.

El voto en Perú es obligatorio y contempla multas de hasta 32 dólares para quienes no sufraguen. Los mayores de 70 años no están obligados a votar. Según datos del Tribunal Electoral más de 6.000 candidatos se postulan para diputados y otros 3.000 para senadores.

El padrón electoral está conformado por más de 27 millones de personas de entre 18 y 70 años, que son quienes por ley están obligados a votar. De ese total, más del 4% —alrededor de 1,1 millones de votantes— sufragarán desde 75 países del extranjero, en su mayoría en Estados Unidos y Argentina. Las 92.766 mesas de votación en todo el país estarán abiertas desde las 7.00 de la mañana hasta las 17.00 hora local y el conteo de votos comenzará tras el cierre de los centros de votación. Las autoridades electorales anticiparon que poco antes de finalizar el domingo esperan alcanzar el 60% del conteo de los votos para presidente, pero el resultado final incluso podría demorar hasta el jueves 16 de abril cuando se espera que lleguen algunas actas electorales del extranjero o de zonas rurales remotas. FUENTE: AP