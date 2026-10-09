Peruana Fujimori anuncia viaje a El Salvador para visitar su enorme cárcel y reunirse con Bukele

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pronuncia un discurso para anunciar la creación de un equipo de élite contra el crimen, integrado por policías y militares, en una base militar de Lima, Perú, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) AP

Fujimori indicó que su viaje, los días 29 y 30 de octubre, estará focalizado en temas de seguridad y que visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado a 81 kilómetros de la capital salvadoreña. La mandataria peruana prometió en su campaña electoral, sin dar detalles, que construiría uno similar en Perú.

La presidenta anunció su próxima visita a El Salvador en los exteriores de una cárcel en la región norteña de Trujillo, golpeada por el crimen.

A más de dos meses de gestión, los planes contra el crimen de Fujimori no han frenado las extorsiones ni los homicidios en Perú, de 34 millones de habitantes. La desaprobación a la mandataria casi se duplicó en septiembre hasta alcanzar el 48%, mientras que su aceptación cayó 15 puntos ubicándose en el 42%. Fujimori tenía una popularidad del 57% y una impopularidad del 25% en agosto, según un sondeo nacional de la firma Ipsos Perú.

La extorsión se ha expandido por casi todo Perú, sobre todo en la periferia de Lima y en las principales ciudades.

A pesar de la implementación del plan “Escudo” para proteger a los trabajadores del transporte público de Lima —quienes son asesinados por extorsionadores que les exigen dinero delante de sus pasajeros— la violencia no ha cesado. Desde el 8 de agosto, cuando comenzó, han ocurrido más de 60 ataques armados contra vehículos del transporte público y 25 asesinatos de transportistas, reportados por la prensa.

La presidenta peruana también indicó que conversará con Bukele para trabajar en un posible tratado de libre comercio entre los dos países y que lo invitará a visitar Perú.

Fujimori anunció el miércoles la creación de una nueva unidad de élite de policías y militares para luchar contra el crimen. En más de una década otros gobiernos también crearon una decena de grupos policiales anticrimen, incluidas una brigada contra delincuentes extranjeros, un grupo contra el crimen organizado, una brigada antiextorsiones, un grupo de respuesta rápida contra la extorsión y una división investigativa de extorsiones. Pese a la creación de estos grupos el delito sigue en ascenso. Las denuncias por extorsiones pasaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, mientras que los homicidios aumentaron desde 2.385 casos en 2019 a 3.675 en 2025. FUENTE: AP