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Perú extradita a EEUU a peruano que cambió su identidad y era buscado por supuesto crimen en 1996

LIMA (AP) — Perú extraditó a Estados Unidos a un peruano buscado por el presunto asesinato de un estadounidense en 1996 y que fue capturado en 2025 por la policía local en Lima donde había adoptado otra identidad e incluso se convirtió en funcionario del tráfico aéreo en el principal aeropuerto de Perú, informaron el miércoles las autoridades.

En un mensaje en sus redes sociales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Christian Miguel Orosco Palomino fue capturado en junio de 2025 tras casi 30 años de evadir la justicia. Ese mes las autoridades locales señalaron que Orosco tenía orden de captura internacional por homicidio calificado.

La oficina del sheriff del condado de Miami-Dade dijo en un comunicado en 2025 que el 28 de noviembre de 1996 tras una discusión en una gasolinera, el peruano Orosco, entonces de 18 años, presuntamente disparó varias veces a James Schwarz, un estadounidense de 23 años. Luego el peruano huyó y no fue localizado.

Casi 30 años después la policía peruana, en trabajo conjunto con autoridades estadounidenses, recibieron un dato sobre que el controlador de tráfico aéreo Eduardo Albarracín Trillo en realidad era el fugitivo Orosco. La policía comenzó a filmar sus actividades y a revisar sus redes sociales. Tras comprobar que las huellas dactilares de Albarracín coincidían con las de Orosco, fue capturado.

Jean Bergerot, jefe policial peruano del grupo especial contra el crimen organizado, dijo durante la jornada a la televisora Latina que Orosco regresó a Perú y generó una nueva partida de nacimiento con la ayuda de una mujer que fingió ser su madre, un notario y una autoridad del municipio de Pisco, al sur de Lima.

Bergerot relató que, con su nueva identidad, Orosco realizó su servicio militar en la Fuerza Aérea de Perú y después laboró por 20 años como controlador aéreo en el aeropuerto internacional Jorge Chávez para la estatal Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial.

Imágenes de las televisoras locales mostraron a Orosco cuando llegó la víspera, con las manos esposadas, al aeropuerto Jorge Chávez —el mismo aeropuerto donde laboró por varios años— donde fue entregado a las autoridades estadounidenses. Orosco, que vestía anteojos de medida, negó los cargos y aseguró ser inocente.

FUENTE: AP

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