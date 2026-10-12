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Persiste riesgo de inundaciones en suroeste de EEUU tras paso de tormenta

Persiste el riesgo de lluvias e inundaciones en el suroeste de Estados Unidos después del paso de la tormenta tropical Rachel, advirtieron meteorólogos el lunes.

Las olas chocan contra un pasaje frente a unas viviendas en Long Beach, California, el 10 de octubre del 2026. (AP foto/William Liang)
Las olas chocan contra un pasaje frente a unas viviendas en Long Beach, California, el 10 de octubre del 2026. (AP foto/William Liang) AP

Las Vegas igualó un récord histórico de precipitación diaria para el mes de octubre tras recibir 2,74 centímetros (1,08 pulgadas) de lluvia hasta la mañana del domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional. La última vez que cayó tanta lluvia en la ciudad en un solo día de octubre fue en 1947.

Videos publicados en redes sociales mostraron un torrente de agua chocando contra una calle cerca del Strip de Las Vegas, con una noria y casinos al fondo.

Andrew Orrison, meteorólogo del servicio meteorológico, indicó que las inundaciones seguían siendo un riesgo para la región el lunes.

“Hemos visto lo peor de lo que trajo Rachel... pero, por desgracia, estamos viendo que el tiempo inestable aún persiste”, declaró Orrison.

El servicio meteorológico emitió alertas por inundaciones hasta la tarde del lunes para una amplia franja de Utah, el sureste de Idaho y el norte y centro de Arizona, incluido el Gran Cañón.

Orrison explicó que la lluvia adicional no está asociada con Rachel, sino con otro sistema meteorológico que se desplaza por el Oeste. Se prevé que las precipitaciones terminen para el miércoles.

El viento, la lluvia y olas provocadas por Rachel azotaron la costa del sur de California durante el fin de semana, lo que obligó a residentes junto al océano en Long Beach a evacuar. Las olas destrozaron un malecón histórico y golpearon viviendas costeras.

Se prevé clima despejado en la Costa Este ahora que el huracán Isaías se ha desplazado mar adentro.

Al menos cuatro muertes han sido vinculadas con Isaías, el primer huracán de la temporada del Atlántico, que tocó tierra como huracán de categoría 2 el viernes cerca de Destin, Florida, un destino vacacional de la Costa del Golfo lleno de edificios altos y tiendas para turistas. Luego, la tormenta irrumpió en Alabama con vientos de fuerza de tormenta tropical antes de dirigirse más al norte.

Unos 158.000 clientes seguían sin electricidad la mañana del lunes en el Panhandle de Florida y el sur de Alabama, según poweroutage.com. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, estimó que casi todos tendrán el servicio restablecido para la noche del martes.

Se espera un tiempo más seco durante los próximos días en zonas del Atlántico medio hacia el sureste, incluidos los Apalaches del sur.

Orrison comentó que en algunas de esas zonas se sentirá “un poco veraniego”, con temperaturas superiores a lo normal esta semana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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