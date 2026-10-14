Perrita suelta en Yellowstone ha eludido ser capturada

Sin embargo, Luna, una Jack Russell terrier de California, ha eludido ser capturada. Y con el invierno acercándose, voluntarios que participan en la búsqueda del perro señalan que el tiempo se agota.

Katie Boucher, la voluntaria que encabeza el esfuerzo de rescate y portavoz de la familia de Luna, afirma que la perra tiene buenos instintos de supervivencia. Comentó que, antes de que adoptaran a Luna, la perra de 10 años pasó el primer año de su vida en la calle.

Hasta ahora, las temperaturas no han bajado demasiado, pero eso podría cambiar en un instante. Boucher espera que la ligera capa de nieve en la zona sea suficiente para que Luna quiera volver a casa.

“Con suerte, ha decidido que el invierno en el Parque Nacional Yellowstone no es unas buenas vacaciones”, manifestó Boucher.

El día que se perdió, la familia de Luna la dejó en una cabaña, con un letrero de “no molestar”, mientras salían a recorrer el parque. En lo que creen que fue un accidente, el personal de limpieza abrió la puerta de la habitación y dejó salir a Luna.

“Luego el personal se puso a perseguirla por esa zona del parque durante más de dos horas antes de que los dueños regresaran y descubrieran todo el caos y que su perra había desaparecido”, relató Boucher.

La familia de Luna buscó a su perrita, pero les dijeron que la perrita probablemente murió o fue comida por un coyote, recordó Boucher. Días después de salir de Yellowstone, a los dueños de Luna les informaron que la habían visto, y se pusieron en contacto con Boucher, presidenta del Norris Ark Training and Recovery Center en Norris, Montana, una zona justo al norte del parque nacional.

“No puedo imaginar cómo me sentiría si estuviera tomando las vacaciones de mi vida, buscando todas esas experiencias memorables en uno de los lugares más hermosos del mundo, y perdiera allí a uno de los miembros de mi familia”, expresó Boucher.

Boucher ha estado siguiendo los avistamientos de Luna y dice que la perra está trazando los pasos de su familia desde el día anterior a que se perdiera, colándose en restaurantes o alojamientos que ellos habían visitado.

Habitantes locales y turistas han llamado a Luna por su nombre o la han perseguido, lo que la ha ahuyentado y la ha empujado más adentro del parque, explicó Boucher. Los voluntarios colocaron una trampa humanitaria para atraer a Luna usando el olor de su familia, ya que usar comida podría atraer a otros animales silvestres como osos.

El tiempo se agota a medida que se acerca el invierno

Esta podría ser la última semana en que Boucher pueda buscar a Luna, ya que el clima podría limitar el tiempo que puede permanecer en el parque. En este momento, está durmiendo en un parque de casas rodantes para empleados de temporada que cierra el próximo lunes.

A pesar de la premura, está segura de que está cerca de devolver a Luna a su familia.

“Su patrón de comportamiento me sugiere que está buscando a su familia”, señaló Boucher.

La búsqueda de la pequeña perrita ha movilizado a residentes locales y turistas que visitan la zona. Marie Jaskula, una residente del área que administra una de las tiendas de abarrotes del parque, ha colocado carteles en cada entrada al parque para que los visitantes también estén atentos a Luna.

“Es imperativo recalcar la importancia de no perseguirla”, dijo Jaskula. “Todo el mundo ve a esta perrita cruzar zumbando la intersección o quizá cerca de sus viviendas para empleados, y el primer instinto es llamarla por su nombre y perseguirla”.

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Schuettler participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP