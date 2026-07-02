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Permiso obtenido por AP muestra el cronograma de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce está prevista para comenzar a las 5:00 de la tarde el viernes en el Madison Square Garden de Nueva York y podría prolongarse hasta las 4:00 de la madrugada al día siguiente, según una copia de un permiso municipal obtenida por The Associated Press.

Un camión es descargado frente al Madison Square Garden de Nueva York el miércoles 1 de julio de 2026. (Foto AP/Richard Drew)
Un camión es descargado frente al Madison Square Garden de Nueva York el miércoles 1 de julio de 2026. (Foto AP/Richard Drew) AP

La solicitud, para un “Evento Especial en MSG”, fue aprobada la noche del miércoles por la oficina de permisos de la ciudad de Nueva York, según un portavoz del alcalde Zohran Mamdani.

Varias personas familiarizadas con los planes han confirmado a la AP que la solicitud está vinculada a la boda de la superestrella de la música y el jugador de fútbol americano.

El permiso indica que 100 invitados comenzarán a llegar al Madison Square Garden el jueves para una “celebración previa” a las 6:30 de la tarde, que las autoridades describieron como una cena de ensayo íntima.

Luego entrará en vigor durante la noche un cierre total de calles cerca del recinto en Manhattan, mientras los equipos instalan varias carpas de acceso y de paso vehicular, según el permiso.

El permiso muestra que el “evento principal” comenzará a las 5:00 de la tarde el viernes y puede continuar hasta las 4:00 de la mañana del sábado.

El representante de Swift no ha respondido a múltiples solicitudes de comentarios.

Las personas que confirmaron la boda a The Associated Press hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir públicamente los eventos.

FUENTE: AP

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