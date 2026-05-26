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Peregrinos musulmanes se reúnen en Arafat para rezar mientras el haj llega a su apogeo

ARAFAT, Arabia Saudí (AP) — Peregrinos musulmanes de todo el mundo se congregaron el martes en el monte Arafat, en Arabia Saudí, en el segundo día oficial de la peregrinación islámica anual, considerada el punto culminante del haj.

Peregrinos musulmanes leen una copia del libro sagrado islámico, el Corán, sobre una colina rocosa conocida como la montaña de la Misericordia, en la llanura de Arafat, durante el peregrinaje anual del haj cerca de la ciudad sagrada de La Meca, en Arabia Saudí, el martes 26 de mayo de 2026. (AP Foto/Altaf Qadri)
Peregrinos musulmanes leen una copia del libro sagrado islámico, el Corán, sobre una colina rocosa conocida como la montaña de la Misericordia, en la llanura de Arafat, durante el peregrinaje anual del haj cerca de la ciudad sagrada de La Meca, en Arabia Saudí, el martes 26 de mayo de 2026. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

A pesar del calor sofocante, los peregrinos se reunieron en la colina rocosa y en las llanuras circundantes para intensas oraciones que a menudo marcan un punto álgido espiritual. Los fieles murmuran oraciones con fervor y desahogan su corazón en súplicas, pidiendo a Dios perdón, misericordia, bendiciones y buena salud. Es habitual ver a muchos peregrinos ese día en las laderas de la colina rocosa y en los alrededores con las manos alzadas en señal de adoración y lágrimas corriendo por sus rostros.

El haj, uno de los Cinco Pilares del islam, es obligatorio una vez en la vida para todo musulmán que pueda costearlo y esté físicamente capacitado para realizarlo.

Para los peregrinos, el haj, que se realiza a lo largo de varios días, puede ser una experiencia espiritual profundamente conmovedora y una oportunidad para buscar el perdón de Dios y el borrado de pecados pasados.

Este año, los musulmanes han estado llegando a Arabia Saudí para el haj en un contexto de incertidumbre durante el frágil alto el fuego en la guerra de Irán.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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