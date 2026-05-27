Peregrinos musulmanes realizan rituales del haj bajo intenso calor al inicio del Eid al-Adha

Un peregrino musulmán bebe agua mientras camina junto con otros fieles al lugar donde arrojarán piedras a columnas para simbolizar la lapidación del diablo, el último rito de la peregrinación anual del haj, en Mina, cerca de la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudí, el 27 de mayo de 2026. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

Los fieles que participaban en la peregrinación islámica anual en Mina coreaban “Allahu akbar”, o Dios es grande, mientras arrojaban piedras en un ritual que se considera una lapidación simbólica del diablo. El acto también se interpreta como un símbolo del rechazo del mal y una conmemoración del rechazo del profeta Ibrahim a la tentación cuando el diablo intentó disuadirlo de someterse a la voluntad de Dios.

Grandes multitudes de peregrinos avanzaron por el extenso complejo de Jamarat tras llegar desde Muzdalifah, donde recogieron los guijarros durante la noche después de un día de culto y oración en Arafat el martes.

El peregrino pakistaní Aamar Shakur comentó que veía el lanzamiento de guijarros como un símbolo de enfrentar luchas personales, en el que “arrojo la piedra a mi propio diablo”.

Los últimos días del haj en Arabia Saudí coinciden con el Eid al-Adha, o Fiesta del sacrificio, que conmemora la disposición de Ibrahim —conocido como Abraham para cristianos y judíos— a sacrificar a su hijo. Durante la festividad, los musulmanes suelen sacrificar corderos o ganado y distribuir parte de la carne entre personas pobres.

El haj, uno de los Cinco Pilares del islam, es obligatorio una vez en la vida para todo musulmán que pueda permitírselo y esté físicamente capacitado. Realizado a lo largo de varios días, puede ser una experiencia espiritual profundamente conmovedora y una oportunidad para pedir el perdón de Dios.

Este año, la peregrinación, que es físicamente exigente, se ha celebrado bajo un calor intenso que parecía pasar factura a algunos mientras se desplazaban entre los lugares sagrados. Se vio a equipos médicos desplegados por toda Mina atendiendo a varios peregrinos.

Muchos se vertían agua sobre la cabeza y el rostro para refrescarse bajo el sol abrasador, mientras que otros se protegían bajo paraguas. Algunos empujaban a familiares mayores y seres queridos en sillas de ruedas entre la multitud para que pudieran completar el ritual.

Más de 1,5 millones de peregrinos han llegado desde el extranjero para completar el ritual, dijo un funcionario saudí el viernes.

Este año, el haj se celebra con el telón de fondo de un frágil alto el fuego en la guerra con Irán y la incertidumbre relacionada en toda la región.

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Fam informó desde Winter Park, Florida.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP