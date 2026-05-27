Penpa Tsering toma posesión para 2do mandato al frente del gobierno tibetano en el exilio

La presidenta de la Comisión Suprema de Justicia de Tíbet, Yeshi Wangmo (izquierda), toma juramento a Penpa Tsering (derecha) como líder político del gobierno tibetano en el exilio, en presencia del líder espiritual tibetano, el dalai lama (centro), en Dharamshala, India, el 27 de mayo de 2026. (AP Foto/ Shailesh Bhatnagar) AP

Tsering, de 58 años, lidera el gobierno establecido en Dharamshala, India, desde 2021. Obtuvo otro mandato de cinco años en las elecciones celebradas en febrero entre tibetanos que viven en India y en el extranjero. Tsering fue elegido por primera vez para el Parlamento Tibetano en el Exilio en 1996 y se desempeñó como presidente de la cámara desde 2008 hasta que ascendió al máximo cargo ejecutivo.

Formado en 1959, el gobierno tibetano en el exilio, ahora llamado Administración Central Tibetana, cuenta con poderes ejecutivo, judicial y legislativo.

Tsering manifestó el miércoles que la Administración Central Tibetana “sigue firmemente comprometida con la ‘política del camino medio’ concebida por Su Santidad el dalái lama”, y añadió que esa política busca una resolución mediante la no violencia, el diálogo y un beneficio mutuo duradero.

“Hasta que se logre una resolución, continuaremos con cautela y constancia las comunicaciones por canales extraoficiales con el gobierno chino”, expresó.

La ceremonia de juramentación de Tsering se realizó en presencia del dalái lama, quien fue escoltado hasta el lugar por monjes con túnicas rojas entre el sonido de tambores y cánticos de oración. Entre los asistentes al acto había cientos de monjes y tibetanos que observaron mientras la presidenta del Tribunal Supremo, Yeshi Wangmo, de la Comisión Suprema de Justicia Tibetana, tomó el juramento del cargo.

La votación de febrero fue la cuarta elección directa del liderazgo tibetano en el exilio desde que el dalái lama, líder espiritual tibetano, puso fin formalmente a su papel en el gobierno en 2011.

China afirma que el Tíbet forma parte de su territorio desde mediados del siglo XIII y que su Partido Comunista gobierna la región del Himalaya desde 1951. Pero muchos tibetanos sostienen que han sido independientes de facto durante la mayor parte de su historia y que el gobierno chino quiere explotar la región, rica en recursos, mientras aplasta su identidad cultural.

China no reconoce a la Administración Central Tibetana y no ha mantenido diálogo alguno con los representantes del dalái lama desde 2010. India considera Tíbet como parte de China, pero acoge al gobierno tibetano en el exilio.

Beijing acusa al dalái lama de tratar de separar Tíbet de China, algo que él niega. Algunos grupos tibetanos abogan por la independencia de Tíbet, ya que se han logrado pocos avances en las conversaciones con China.

Yu Jing, portavoz de la embajada china en India, desestimó el domingo la legitimidad de la administración en el exilio y afirmó que “no está reconocida por ningún país soberano” y que no tiene autoridad para representar a los tibetanos ni para supervisar el proceso de reencarnación del dalái lama.

En su 90 cumpleaños el año pasado, el dalái lama insistió en que las autoridades chinas no tendrían ningún papel en la identificación de su sucesor y que la institución del dalái lama continuaría tras su muerte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP