Pegula utiliza su conocimientos de la NFL y NHL para pedir un mejor reparto de premios en los Slams

La estadounidense Jessica Pegula regresa una bola en el encuentro ante la suiza Rebeka Masarova en el Abierto de Italia el domingo 10 de mayo del 2026. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

Pero detrás de bambalinas, ha sido Jessica Pegula, subcampeona del Abierto de Estados Unidos 2024, quien ha estado organizando a las principales figuras del tenis en su protesta contra los torneos de Grand Slam por la parte de los ingresos que se destina a los premios en dinero.

A Pegula le sale de manera natural, ya que creció en un hogar de directivos deportivos: sus padres son dueños de los Bills de la NFL y Sabres de Buffalo de la NHL.

“Creo que quizá sí (me sale natural) simplemente porque siento que he asumido un poco un papel de liderazgo en esto”, manifestó Pegula.

La quinta del ranking fue designada para encabezar un nuevo panel de 13 integrantes que propondrá cambios al calendario del tenis femenino, a las reglas de puntos del ranking y a los requisitos de competencia en determinados torneos. Ahora también está asumiendo el tema del dinero de los premios.

“No me da miedo acercarme a cualquier tipo de jugadora y decirle: ‘Oye, ¿te interesa esto o no?’”, comentó Pegula. “A algunas jugadoras no les importa; a veces no les preocupa. A veces dicen: ‘Sí, claro, estoy 100% dentro’. He estado contactando a jugadores y jugadoras”.

Sabalenka dijo la semana pasada que los jugadores deberían considerar un boicot para obtener una porción mayor de los ingresos de los torneos, mientras que Sinner afirmó que hay una falta de respeto.

“Al final del día, los jugadores son los que tienen las voces más fuertes”, señaló Pegula. “Ha sido bueno ver que Aryna y Jannik, en cierto modo, den un paso al frente. Sé que muchos otros jugadores sienten lo mismo. Pero que los dos números uno sean tan explícitos al respecto, eso es lo que hace falta para que escuchen”.

Reparto de ingresos cae en París

Mientras que en la NFL y la NHL los atletas se llevan a casa alrededor del 50% de los ingresos, en la mayoría de los torneos de tenis la cifra ni siquiera llega a la mitad de eso. De acuerdo con sus argumentos, el próximo Abierto de Francia destinará menos del 14,9% a los jugadores —por debajo del 15,5% del 2024—, según un comunicado de protesta de los jugadores emitido la semana pasada.

Los organizadores de Roland Garros anunciaron el mes pasado que estaban aumentando el dinero total de los premios en alrededor de un 10% hasta un monto global de 61,7 millones de euros (72,1 millones de dólares), 5,3 millones de euros más que el año pasado. Pero los jugadores dijeron que las cifras del fondo cuentan una historia muy distinta.

“Es una locura. Es una diferencia enorme. Obviamente son deportes distintos. Se gestionan de manera diferente”, expresó Pegula, al comparar el tenis con la NFL. “Pero el tenis ha sido un deporte muy a la antigua. Creo que es una de las cosas que tiene que cambiar. A veces el cambio es bueno. A veces eso significa luchar por ciertas cosas”.

El mismo grupo de jugadores envió una carta hace un año a los responsables de los cuatro Grand Slams para pedir más dinero en premios y una mayor participación en la toma de decisiones. Wimbledon aumentó su bolsa total de 2025 en un 7%, el Abierto de Estados Unidos en un 20% y el Abierto de Australia este pasado enero en un 16%.

Aun así, los jugadores dicen que los Grand Slams no igualan la tasa del 22% de los torneos regulares del circuito la ATP y WTA.

“Los Slams, en cierto modo, se han salido con la suya pagando no tanto porque somos un deporte muy individual”, afirmó Pegula. “Es difícil lograr que los jugadores se unan. No tenemos un salario como para que los futbolistas o los basquetbolistas puedan permitirse no jugar”.

Los organizadores del Abierto de Francia, que comienza en menos de dos semanas, no han respondido a las solicitudes de comentarios.

Wimbledon tiene previsto anunciar los premios el próximo mes y Pegula dijo que los jugadores no han recibido respuesta del All England Club.

“Simplemente vamos a seguir hablando entre nosotros”, indicó.

Uno de los grandes problemas que afectan la gobernanza del tenis es que hay siete organismos organizadores: los cuatro Grand Slams, la ATP, la WTA y la Federación Internacional de Tenis.

“Eso es lo que lo hace tan difícil, nuestro deporte está súper fragmentado. Es complicado lograr que todos estén en la misma sintonía”, explicó Pegula. “Por eso ha sido enorme que, de verdad, los 10 mejores hombres y mujeres se unan. Espero que eso llame la atención de los Slams”.

Pegula avanza en Roma

Antes de llegar a París, Pegula ha estado perfeccionando su juego en arcilla en el Abierto de Italia, donde alcanzó los cuartos de final con una victoria por 7-6 (6), 6-2 sobre Anastasia Potapova tras imponerse el lunes. En la ronda anterior arrolló a Rebeka Masarova por 6-0, 6-0.

Pegula enfrentará a continuación a la tricampeona de Roma Iga Swiatek o a la cuatro veces campeona de Grand Slam Naomi Osaka.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP