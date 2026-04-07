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Pedidos de Deliveroo a dirección de París citados en caso fiscal contra Nasri

PARÍS (AP) — Un abogado de Samir Nasri sostiene que el exmediocampista del Manchester City está siendo señalado injustamente por presuntamente adeudar impuestos atrasados en Francia, donde las autoridades citan comidas de Deliveroo enviadas a una dirección en París como prueba de que su residencia fiscal estaba en el país y no en Dubái.

El volante francés Samir Nasri avanza con el balíon en un partido de las eliminatorias del Mundial contra Finlandia, el 15 de octubre de 2023, en Saint Denis. (AP Foto/Michel Euler)
El volante francés Samir Nasri avanza con el balíon en un partido de las eliminatorias del Mundial contra Finlandia, el 15 de octubre de 2023, en Saint Denis. (AP Foto/Michel Euler) AP

Las autoridades francesas estiman que Nasri, de 38 años, podría deber más de 5,5 millones de euros (6,3 millones de dólares) en impuestos sobre el patrimonio y la renta por un periodo de 2018 a 2025, según documentos judiciales.

Un tribunal de París aceptó en marzo el embargo temporal de parte de los bienes de Nasri para cubrir un eventual pago de atrasos fiscales.

Su abogado, Jean-Noël Sanchez, indicó que apelará la decisión de embargo y que podrían pasar años antes de que se resuelva la cuestión de fondo sobre si Nasri debe impuestos atrasados, como afirman las autoridades. El abogado también cuestionó la cifra de 5,5 millones de euros de presunta deuda tributaria potencial y la calificó de “imaginaria”.

Sanchez, en una entrevista telefónica con The Associated Press el martes, manifestó que Nasri “es un ciudadano francés perfecto” que presenta sus declaraciones y paga impuestos por los ingresos que obtiene en Francia.

“El problema es que Francia ha decidido, en el caso del señor Nasri —y de otros, además—, atacar a todos los que viven en los Emiratos Árabes Unidos”, afirmó Sanchez.

El jugador retirado, añadió, reside allí con su pareja y su hijo, que asiste a la escuela en ese país.

“No vive en Francia”, sostuvo Sanchez. “Soy un abogado indignado porque se está atacando el principio de presunción de inocencia”.

La resolución judicial de marzo sobre el embargo temporal de algunas de las cuentas bancarias de Nasri y la constitución provisional de una hipoteca sobre una de sus propiedades en París citó, entre sus argumentos, pedidos de Deliveroo y reservas de vuelos para sostener que Nasri debe ser considerado residente en Francia a efectos fiscales.

En los documentos se afirma que Nasri, exinternacional con Francia que también jugó con el Olympique de Marsella y Arsenal, habría pasado un total de 487 días en Francia en los años 2021-2023, frente a un total de 226 días en los Emiratos Árabes Unidos.

Los documentos también señalan que Nasri habría usado Deliveroo 212 veces en 2022 para que le enviaran comidas a una de sus direcciones en París.

Sanchez dijo que no se ha demostrado que Nasri haya hecho personalmente esos pedidos.

“¿Los hizo su madre, su hermana, su hermano, sus amigos?”, preguntó el abogado.

“Puede que la administración hoy crea que tiene una base sólida para decir que vive en Francia, pero tendrá que probarlo. Y eso no se va a probar con los 212 Deliveroos”, remarcó.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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