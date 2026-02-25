americateve

Paul Skenes pierde 4 strikes por impugnaciones con el árbitro robot en debut primaveral

NORTH PORT, Florida, EE.UU. (AP) — Paul Skenes, el vigente Cy Young de la Liga Nacional, perdió cuatro strikes por revisiones en su primera apertura de los entrenamientos de primavera.

Paul Skenes de los Piratas de Pittsburgh observa una práctica de pretemporada, el sábado 14 de febrero de 2026, en Bradenton, Florida. (AP Foto/Matt Slocum)
Paul Skenes de los Piratas de Pittsburgh observa una práctica de pretemporada, el sábado 14 de febrero de 2026, en Bradenton, Florida. (AP Foto/Matt Slocum)

Skenes ponchó a cuatro y concedió cuatro bases por bolas en dos innings y un tercio para Pittsburgh el miércoles contra los Bravos de Atlanta, que se fueron de 4-4 contra el derecho en revisiones para que strikes cantados fueran revertidos a bolas.

Se espera que la salida de 53 lanzamientos sea la única de Skenes antes de unirse a la selección de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol. Permitió un hit y una carrera al enfrentar a 12 bateadores. Encarará su tercera temporada con los Piratas.

Skenes lanzó 27 pitcheos en zona de strike, además de otros cuatro lanzamientos que inicialmente fueron cantados strike por el umpire principal Chris Segal y que los bateadores de los Braves impugnaron mediante el sistema automatizado de bolas y strikes —los llamados umpires robot.

Tres de esas revisiones llegaron ante bateadores consecutivos en la primera entrada.

Matt Olson impugnó una curva de 82.3 mph que fue cantada strike, y sonrió cuando la repetición mostró que, en efecto, el lanzamiento con cuenta de 1-1 pasó apenas fuera del plato. Luego recibió base por bolas.

Jurickson Profar impugnó después una recta de 98.3 mph que le cantaron strike en el primer lanzamiento que vio, y se revirtió para dejar la cuenta 1-0 antes de que también recibiera base por bolas. Austin Riley pidió repetición cuando un lanzamiento de 99 mph con cuenta de 0-2 fue cantado strike, pero estaba por encima de la zona; aun así, en el siguiente pitcheo se ponchó tirándole a una recta de 98.5 mph apenas por encima de esa.

En la segunda entrada de los Bravos, Ronald Acuña pidió revisión y le marcaron bola en una recta de 97.6 mph fuera del plato que había sido cantada strike.

Aunque el strike revertido que Skenes le lanzó a Riley fue el pitcheo más rápido del día para él, se mantuvo de forma constante en la franja alta de las 90 mph durante toda su actuación.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

Cubano detenido como presunto sicario de El Mencho tras disturbios y bloqueos en México

Trump eleva a Marco Rubio como figura clave en el Estado de la Unión y lo presenta como su gran carta diplomática

Trump otorga Medalla de Honor a piloto herido en la redada que capturó a Maduro durante el Estado de la Unión

