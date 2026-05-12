Paul Skenes lleva un juego sin hits hasta la 7ma, poncha a 10 y Piratas vencen 3-1 a Rockies

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El lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rockies de Colorado en Pittsburgh, el martes 12 de mayo de 2026. (Foto AP/Justin Berl) AP

El vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional llevó un juego sin hits hasta la séptima entrada mientras retiraba a 18 de los primeros 19 bateadores que enfrentó. Mickey Moniak, de Colorado, arruinó la posibilidad del sin hit cuando conectó un sencillo suave al jardín izquierdo-central con un out en la séptima. Skenes (6-2) retiró a Hunter Goodman y TJ Rumfield para acabar con la amenaza.

Skenes regresó para la octava, en la que permitió un doble con un out a Troy Johnston antes de conseguir un elevado y un rodado. El lanzador de 23 años recibió una ovación de pie al volver al dugout después de poner out a Ezequiel Tovar para cerrar la octava. Skenes se quitó la gorra en señal de saludo antes de bajar los escalones del dugout tras terminar con un máximo de temporada de 10 ponches y reducir su efectividad a 1.98.

Seis días después de permitir dos hits en ocho entradas en blanco en una victoria sobre Arizona, Skenes quizá estuvo incluso mejor contra Colorado. Ponchó a los primeros seis Rockies que se presentaron en el plato, la segunda vez en su carrera de tres años que abanica a tantos bateadores para abrir un juego.

Willi Castro, de Colorado, puso fin a esa racha cuando tocó la bola con el primer lanzamiento de la tercera entrada. La pelota regresó directamente a Skenes, quien la recogió y la lanzó con facilidad a primera mientras el PNC Park abucheaba.

Skenes siguió dominando, y su único tropiezo llegó en la quinta cuando golpeó a Johnston en el pie izquierdo con un lanzamiento de 2-1 y dos outs. Johnston fue puesto out de inmediato al intentar robarse la segunda base para terminar la entrada.

Aunque Skenes lanzó 68 de sus 98 pitcheos en la zona de strike, no volvió para la novena en busca de su primera blanqueada en las Grandes Ligas. Se escucharon breves cánticos de “¡Queremos a Paul! ¡Queremos a Paul!” cuando entró el relevista Gregory Soto. Soto permitió un doble productor de carrera de Goodman con dos outs, pero se recuperó para conseguir su cuarto salvamento.

Oneil Cruz conectó tres hits por los Pirates. Nick Gonzales añadió dos hits, incluido un sencillo impulsor ante Michael Lorenzen (2-5) en la primera entrada que le dio a Skenes toda la ofensiva que necesitaría. A continuación La serie continúa el miércoles, con José Quintana (1-2, efectividad de 3.90) programado para abrir por Colorado contra Mitch Keller (4-1, 2.87). ___ AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb FUENTE: AP