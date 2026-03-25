Paul George vuelve con los 76ers tras suspensión por dopaje y apunta a los playoffs

Los Sixers tuvieron marca de 13-12 en su ausencia y comenzaron el día con foja de 39-33 y en el séptimo puesto de la clasificación de la Conferencia Este.

George fue suspendido a finales de enero por violar los términos del programa antidrogas de la NBA.

En sus primeras declaraciones públicas desde la suspensión, George se disculpó con el equipo, sus aficionados y su familia el martes por el mal juicio que lo llevó a no superar la prueba.

Explicó que su decisión de tomar una sustancia prohibida estuvo relacionada con un problema de salud mental que se desarrolló a raíz de una lesión de rodilla en la pretemporada que limitó su rendimiento esta campaña.

“Lo más difícil es cuando tu cuerpo no está donde sabes que necesita estar o donde alguna vez estuvo”, comentó George. “Eso se traslada y se filtra al aspecto mental, al saber que estás limitado. Pero, en mi caso, me siento bien, mi cuerpo se siente genial. Mentalmente, sé que soy capaz de hacer lo que puedo hacer y lo que he podido hacer en la cancha durante años”.

George está promediando 16 puntos en 27 partidos esta temporada con los Sixers. Tuvo uno de sus mejores encuentros del curso en la semana en que fue suspendido: una explosión de 32 unidades impulsada por nueve triples en una victoria sobre Milwaukee.

George, de 35 años, firmó un contrato de 212 millones de dólares por cuatro años en la agencia libre antes de la temporada 2024. Pero su primer año en Filadelfia se vio empañado por lesiones de rodilla y en el aductor, que derivaron en que el alero tuviera uno de los peores años de su carrera en la NBA.

Los Sixers también informaron que Joel Embiid, dos veces campeón anotador de la NBA, está en duda para el juego ante los Bulls después de perderse los últimos 13 partidos por una distensión en el oblicuo derecho. El base All-Star Tyrese Maxey se ha perdido nueve partidos consecutivos por una distensión del tendón de un dedo de la mano derecha.

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FUENTE: AP