Pato O'Ward busca frenar el dominio de Palou y ser campeón de las 500 de Indianápolis

El mexicano Pato O'Ward conduce a través de la tercera curva durante las clasificaciones para la carrera de automovilismo de las 500 Millas de Indianápolis en el Indianapolis Motor Speedway en Indianápolis, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Michael Conroy) AP

Claro, es popular, pero O'Ward quiere algo más: que lo llamen campeón de las 500 Millas de Indianápolis.

Tras tres ocasiones en las que se quedó a las puertas en sus últimas cuatro carreras en el icónico óvalo de 2,5 millas del Brickyard, el dos veces subcampeón espera por fin beber la leche y celebrarlo con todos sus aficionados y con todos los demás en las gradas del Brickyard.

“Es genial. Obviamente es una parte importante de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Queremos estar aquí para entretener a la gente, inspirar a la gente. Al final del día es el evento más grande del mundo. Puede que sea un poco parcial. Pero esto se define este domingo”, comentó O’Ward mientras intenta convertirse en el primer ganador de la carrera nacido en tierras aztecas.

Pocos pilotos han estado tan cerca como O'Ward sin terminar llegando finalmente al carril de la victoria aquí. Fue segundo en 2022 y 2024, tercero en 2025, cuarto en 2021 y sexto en 2020 como novato en Indy. Su único resultado fuera de los cinco primeros llegó en 2023, cuando fue 24º.

Este año, O'Ward pensó que por fin tenía el auto para destronar al campeón defensor de Indy, Alex Palou, pero vio cómo ese auto —con el que se clasificó sexto— quedó gravemente dañado en un choque el lunes. Eso lo obligó a pasar a un auto de repuesto.

La buena noticia: es el mismo con el que ganó dos veces la temporada pasada.

La mala noticia: Palou vuelve a ser el favorito en las apuestas después de conseguir su segunda pole de Indy el fin de semana pasado, mientras intenta convertirse en el séptimo ganador consecutivo en la historia de la carrera.

Eso significa que todos los demás en el grupo de 33 autos estarán persiguiendo al español, que tiene cuatro títulos de IndyCar y tres victorias esta temporada.

“Sé que tengo más hambre que nunca, simplemente porque sé lo que conlleva (ganar las 500) y lo que significa. No siento más o menos presión. No es como que, porque gané una vez, necesite otra. Es más bien lo contrario. Es más como que quiero ganar dos seguidas”, dijo el piloto de Chip Ganassi Racing.

Alexander Rossi, ganador de la carrera en 2016, también parecía perfectamente encaminado a ganar su segunda, cuando se clasificó segundo —el mejor puesto de su carrera—, junto a Palou en la primera fila. Pero su choque también obligó al piloto de Ed Carpenter a someterse a una cirugía por un dedo medio lesionado y un tobillo derecho lesionado la noche del lunes, y a pasar a un auto de repuesto el viernes después de que le autorizaran volver a conducir. El californiano usará una férula especialmente diseñada y una bota protectora el día de la carrera.

“Probablemente vamos a poder mantener la hinchazón bajo control. Todo está listo, el rango de movimiento se mantiene lo suficientemente bien como para hacer lo que necesitamos hacer”, señaló Rossi.

¿Quién más intenta hacer historia?

El cuatro veces ganador Helio Castroneves realiza su quinto intento de convertirse en el primer ganador cinco veces y, a los 51 años, el brasileño también sería el ganador de mayor edad.

Team Penske espera aumentar su récord de 20 victorias en Indy con David Malukas, Scott McLaughlin y Josef Newgarden, dos veces ganador de las 500. Malukas se clasificó tercero, McLaughlin es noveno y Newgarden, que tuvo el auto más rápido en Carb Day, arranca 23º.

Una victoria del campeón de Indy 2008, Scott Dixon, sería el mayor intervalo entre triunfos en la historia de la carrera.

Katherine Legge intentará convertirse en la primera mujer y apenas la segunda piloto en completar el “doble” del automovilismo: 1.100 millas de competencia en Indianápolis y Charlotte, Carolina del Norte, el mismo día. Se clasificará para la Coca-Cola 600 el sábado antes de regresar a Indy, donde competirá para HMD Motorsports con A.J. Foyt Racing.

Y la carrera del domingo será la primera desde 1957 sin un Andretti, un Foyt o un Unser en la parrilla.

Pero para O'Ward esta carrera se trata de una sola cosa: ganar.

“No tengo ninguna preocupación por (el auto)”, afirmó. “Sé que se va a comportar como se supone que debe hacerlo. Como dije, es un auto muy bueno. Me gusta mucho este auto”.

La persecución

Palou simplemente sigue ampliando su ventaja. Llegó a Indy con una ventaja de 15 puntos sobre Kyle Kirkwood, de Andretti Global, que creció a 27 pese a su quinto puesto en el Gran Premio de Indianápolis.

Podría ampliarse aún más el domingo porque Kirkwood arranca desde el puesto No. 25. Pero la clasificación general es la menor de las preocupaciones de Kirkwood este fin de semana.

“Por supuesto, no estamos contentos con el lugar desde el que estamos arrancando. También tenemos mucha confianza en nuestros autos. Esos 12 puntos, con suerte los recuperaremos en el futuro, pero no nos estamos permitiendo pensar en eso. El lunes estaremos enfocados en los puntos”, expresó el piloto de Andretti Global.

Celebración del centenario

Rossi ganó la carrera del centenario de las 500, pero es el piloto de A.J. Foyt Enterprises, Santino Ferrucci, quien hará su 100ª largada en IndyCar el domingo.

Ferrucci es el primer piloto en registrar resultados entre los 10 primeros en cada una de sus primeras siete participaciones, con un mejor resultado de su carrera: tercero en 2023. Pero nunca ha ganado una carrera. Arranca desde el puesto No. 5 el domingo.

Seis pilotos en la historia de IndyCar han ganado en su 100ª largada de su carrera, pero ninguno lo hizo en Indy.

“Sería un día increíble”, dijo Ferrucci cuando le preguntaron sobre la posibilidad de convertirse en el primero en lograrlo. “Honestamente, creo que el domingo tenemos un gran auto, tenemos un gran equipo, no hay razón por la que no vayamos a estar ahí”.

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FUENTE: AP