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Pastor de megaiglesia texana queda libre tras seis meses preso por abuso sexual infantil

OKLAHOMA CITY (AP) — El fundador de una megiglesia de Texas que se declaró culpable de abusar sexualmente de una menor en la década de 1980 fue puesto en libertad el martes tras cumplir seis meses en una cárcel de Oklahoma.

Robert Preston Morris, de 64 años, fue liberado poco después de la medianoche, informó el capitán Matt Clark, de la policía del condado de Osage.

Morris se declaró culpable el año pasado de cinco cargos de actos lascivos o indecentes con una menor como parte de un acuerdo de culpabilidad por el que recibió una condena suspendida de 10 años, con los primeros seis meses a cumplir en la cárcel del condado de Osage.

El abuso comenzó en 1982, cuando la víctima tenía 12 años y Morris era un evangelista itinerante que se alojaba en Hominy, Oklahoma, con la familia de ella, según el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, cuya oficina procesó el caso.

Morris era el pastor principal de Gateway Church en Southlake, un suburbio del área de Dallas-Fort Worth, donde dirigió una de las megaiglesias más grandes del país hasta junio de 2024, cuando —ante las acusaciones de la víctima— renunció. Un jurado preliminar de Oklahoma lo imputó el año pasado.

Morris debe registrarse como delincuente sexual y será supervisado por las autoridades de Texas mediante un convenio interestatal. También se le ordenó pagar los costos de su encarcelamiento, incluidos los gastos médicos, y una indemnización a la víctima.

La víctima, Cindy Clemishire, que ahora tiene más de 50 años, no respondió el martes a una solicitud de comentarios, pero manifestó en un comunicado cuando Morris fue sentenciado que “por fin se ha hecho justicia, y el hombre que me manipuló, me preparó y abusó de mí cuando yo era una niña inocente de 12 años finalmente va a estar tras las rejas”. The Associated Press por lo general no identifica a personas que dicen haber sufrido agresión sexual a menos que se presenten públicamente, como hizo Clemishire.

En un comunicado difundido el martes por uno de sus abogados, Morris pidió disculpas a Clemishire y a su familia y los elogió por hacer la denuncia.

“Lo que le hice a Cindy hace décadas estuvo mal. No hay otra palabra para describirlo, y no hay excusa. Lo lamento profundamente”, declaró Morris. “He cargado con el peso de ese error durante mucho tiempo, y estoy agradecido —verdaderamente agradecido— de que los Clemishire hayan tenido el valor de sacar esto a la luz.

“Hace muchos años, busqué su perdón en privado y, como el padre de Cindy señaló recientemente, él me concedió esa gracia —una gracia que no merecía y que nunca he dado por sentada—”.

Gateway Church fue fundada por Morris en 2000. El pastor ha sido políticamente activo y anteriormente formó parte del consejo asesor evangélico del presidente Donald Trump. La iglesia recibió a Trump en su campus de Dallas en 2020 para una conversación sobre las relaciones raciales y la economía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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