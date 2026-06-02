Pasajero de crucero chino hallado muerto en St Kitts tras desaparecer en una caminata

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La policía señaló en un comunicado que los equipos de búsqueda hallaron el lunes el cuerpo de Wang Zyuan, de 33 años.

Desapareció el 27 de mayo mientras recorría solo el sendero del Monte Liamuiga en St. Kitts. Zyuan llamó al 911 esa tarde para reportar que estaba perdido, pero la policía perdió contacto con él.

La policía no proporcionó otros detalles, incluida la causa de la muerte, y se limitó a decir que la investigación continúa.

Voluntarios y equipos de múltiples agencias rastrearon la zona durante días antes de encontrar su cuerpo.

El sendero se encuentra en el volcán inactivo Monte Liamuiga, el punto más alto de St. Kitts, con casi 1.200 metros (3.800 pies).

Una compañía de cruceros del Caribe que promociona el sendero en su sitio web advirtió que se trata de una caminata extremadamente extenuante y que el camino puede estar embarrado o resbaladizo.

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP