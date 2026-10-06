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Partidos de oposición en India piden la salida del jefe electoral por cambios en el padrón

NUEVA DELHI (AP) — Partidos de la oposición marcharon el martes en la capital de India, Nueva Delhi, para exigir la renuncia del jefe electoral del país por una controvertida revisión sobre los padrones de votantes, mientras cientos de agentes de policía se desplegaban por el corazón de la ciudad.

El líder del partido Congreso, Priyanka Gandhi Vadra, en el centro, y otros sostienen carteles mientras marchan durante una protesta organizada por partidos que demandaban la renuncia del jefe electoral del país de Gyanesh Kumar en Nueva Delhi, India, el martes 6 de octubre de 2026. (AP Foto/Manish Swarup)
El líder del partido Congreso, Priyanka Gandhi Vadra, en el centro, y otros sostienen carteles mientras marchan durante una protesta organizada por partidos que demandaban la renuncia del jefe electoral del país de Gyanesh Kumar en Nueva Delhi, India, el martes 6 de octubre de 2026. (AP Foto/Manish Swarup) AP

La manifestación del martes es la más reciente de una serie de protestas casi diarias que comenzaron la semana pasada por parte de grupos estudiantiles, partidos de la oposición y el movimiento juvenil de las “cucarachas” de India.

Los manifestantes han exigido la renuncia del comisionado jefe electoral, Gyanesh Kumar, y acusan al organismo electoral que supervisa de manipular los registros de votantes para beneficiar al Partido Bharatiya Janata del primer ministro, Narendra Modi.

La comisión y el gobierno niegan cualquier irregularidad.

Personal de seguridad, algunos con porras, permanecía detrás de barricadas ante la oficina de la comisión, cerca del Parlamento, el martes. Las autoridades emitieron avisos de viaje para las zonas alrededor de la protesta prevista y cerraron algunas carreteras.

India inició el año pasado en Bihar su Revisión Especial Intensiva de los padrones de votantes, antes de las elecciones estatales. Desde entonces, el ejercicio se ha ampliado a la mayoría de los estados y territorios administrados por el gobierno federal.

Los críticos afirman que el proceso exige documentos que resultan confusos y difíciles de obtener, lo que pone en riesgo la exclusión de millones de votantes con derecho. Datos de la Comisión Electoral muestran que los padrones podrían reducirse hasta en un 30% en algunas regiones.

La comisión sostiene que la revisión busca eliminar registros duplicados y no elegibles, al tiempo que garantiza que los votantes aptos sigan inscritos. Partidos de la oposición y activistas señalan que podría privar del derecho al voto a electores legítimos.

La campaña contra la Comisión Electoral ha sido encabezada en parte por el movimiento “Cucaracha”, que comenzó como una campaña en línea y se autodenomina el Partido Janata Cucaracha. Protestas callejeras anteriores organizadas por el movimiento llevaron a la renuncia del ministro de Educación en julio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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