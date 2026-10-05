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Partido separatista de Quebec que promete otro referendo sobre independencia habría ganado elección

CIUDAD DE QUEBEC (AP) — El partido separatista Partido Quebequense ganó las elecciones provinciales de Quebec el lunes, de acuerdo con proyecciones de The Canadian Press, lo que regresaría al poder a un partido que ha prometido otro referéndum independentista.

El líder del Partido Quebequense, Paul St-Pierre Plamondon, emite su voto en Montreal, Quebec, el lunes 5 de octubre de 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press vía AP)
El líder del Partido Quebequense, Paul St-Pierre Plamondon, emite su voto en Montreal, Quebec, el lunes 5 de octubre de 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press vía AP) AP

La victoria del partido de Paul St-Pierre Plamondon pone fin a ocho años de gobierno de la Coalition Avenir Québec, y vuelve a situar la cuestión del futuro de Quebec en Canadá en el centro de la política provincial.

St-Pierre Plamondon se ha comprometido a celebrar otro referéndum sobre la independencia, aunque ha señalado que esperaría hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya no esté en el cargo.

Pero la victoria no significa que la mayoría de los quebequenses apoyen abandonar Canadá.

Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill, afirmó que el resultado refleja el sistema multipartidista de Quebec, donde el apoyo se reparte entre varios partidos, más que un aumento del respaldo a la independencia. Indicó que el apoyo a la soberanía se mantiene en niveles históricamente bajos, en torno al 30%.

Los habitantes de la provincia de Alberta votarán en dos semanas sobre si celebrar un referéndum para separarse de Canadá.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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