Partido comunista de Rusia denuncia detenciones de seguidores en mitin

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Foto entregada por el Departamento de Prensa del Partido Comunista de Rusia que muestra a policías deteniendo a seguidores en Moscú el 4 de octubre del 2026. (Departamento de Prensa del Partido Comunista de Rusia via AP) AP

Las detenciones ocurrieron cuando la manifestación estaba terminando, indicó la agrupación. Añadió que su filial en Moscú estaba trabajando para lograr la liberación de los detenidos, en su mayoría jóvenes.

La manifestación conmemoró el aniversario de la represión del Kremlin en 1993 contra un levantamiento parlamentario.

El canal de noticias en Telegram Ostorozhno Novosti indicó que los manifestantes corearon consignas como “Libertad para los presos políticos”, “Por elecciones justas” y “Abajo el zar”.

La manifestación se produjo mientras la frustración pública ha ido en aumento en Rusia ante la intensificación de los ataques con drones ucranianos en el interior del país. Los ataques han alcanzado refinerías de petróleo y almacenes, han provocado escasez de combustible y han alterado la vida cotidiana, incluso en Moscú.

La violencia de octubre de 1993 puso fin a un prolongado enfrentamiento entre el entonces presidente Boris Yeltsin y legisladores de línea dura que se oponían a sus dolorosas reformas de libre mercado. Después de que Yeltsin ordenó disolver el parlamento y de que manifestantes que apoyaban a los legisladores intentaran tomar el centro estatal de transmisión de televisión, envió al ejército, que utilizó tanques para bombardear el edificio del parlamento. Las autoridades dijeron que murieron 123 personas, aunque estimaciones no oficiales sitúan la cifra en cientos.

El Partido Comunista ha sido una fuerza destacada en el parlamento desde la década de 1990, encabezado durante más de tres décadas por Guennadi Ziugánov, un exfuncionario soviético de 82 años de edad.

A lo largo del mandato de Putin, los comunistas han criticado algunos aspectos de la política gubernamental, pero han evitado cuidadosamente cualquier crítica hacia él. Apoyan firmemente la guerra en Ucrania. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP