Partes de oeste de EEUU inician limpieza tras tormentas, pero siguen en alerta por aguas residuales

Vecinos cortan un árbol caído tras la tormenta en Santa Fe, Nuevo México, el 25 de octubre del 2026. (Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP) AP

Hubo inundaciones el lunes a lo largo del río San Juan en partes de la región apodada "Four Corners" (Cuatro Esquinas") el punto de encuentro de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, debido a lluvias excesivas. La zona ha experimentado lluvias inusualmente intensas desde el miércoles, cuando ríos crecieron, inundaron viviendas y obligaron a realizar rescates acuáticos. Las tormentas provocaron un tornado que tocó tierra en Santa Fe, Nuevo México, la noche del sábado.

La policía reportó una muerte relacionada con las inundaciones en Santa Fe el sábado, durante el rescate acuático de una familia que había intentado cruzar un arroyo crecido en su vehículo. Un padre y un menor lograron llegar a tierra, pero una pasajera fue arrastrada por la corriente y fue hallada muerta a 1,6 kilómetros (una milla) de distancia, informó la agencia.

Para la mañana del lunes, el río San Juan estaba 45,7 centímetros (1,5 pies) por encima de cu capacidad de 7 metros (23 pies), informó el Servicio Meteorológico Nacional. Va camino de subir hasta 9,4 metros (31 pies) antes de volver a caer por debajo de su capacidad.

Esto se compara con el 10 de septiembre de 1927, cuando el río alcanzó un máximo de 9,7 metros (32 pies), señaló el servicio meteorológico.

Algunos residentes de Bluff, Utah, fueron evacuados durante el fin de semana, pero se les permitió regresar temprano el lunes.

Los residentes y negocios que regresen deben actuar con cautela, ya que varias propiedades seguían inundadas, declararon funcionarios del condado.

“Manténganse lejos del río San Juan", advirtió el servicio meteorológico. "El agua sigue crecida y la posible contaminación por aguas residuales supone riesgos adicionales para la salud”.

La zona de Farmington enfrenta evacuaciones y un corte de energía

En el área de Farmington, en Nuevo México, funcionarios locales señalaron que los ríos estaban bajando, pero que muchas personas seguían evacuadas y cientos permanecían sin electricidad.

El condado de San Juan, en Nuevo México, no tenía cifras oficiales sobre la cantidad de viviendas dañadas ni sobre cuántas personas fueron evacuadas, dijo a The Associated Press el portavoz Devin Neeley.

“Es una zona de desastre bastante activa”, manifestó.

La gobernadora Michelle Lujan Grisham y el mayor general Miguel Aguilar, de la Guardia Nacional de Nuevo México, planeaban visitar el condado el lunes para evaluar los daños y reunirse con los residentes afectados.

Aguas podrían estar contaminadas con sustancias químicas y flujos residuales

Funcionarios de los condados más golpeados pidieron paciencia y cautela. El agua podría estar contaminada con sustancias químicas y chorros residuales sin tratar, y las líneas de gas y propano podrían estar rotas, entre otros peligros.

“El público está ansioso por volver”, reconoció el jefe de Bomberos y Rescate del condado de San Juan, David Vega, en una conferencia de prensa el domingo. "Pero quiero que el público sepa que todavía hay peligro”.

El subjefe policial Cory Tanner indicó que los funcionarios estaban yendo de casa en casa para revisar riesgos, un proceso que podría tardar días.

Zach y Abigail Flatt comenzaron a preparar mochilas de emergencia después de recibir órdenes de evacuación en sus teléfonos la noche del jueves. Su casa en Bloomfield, Nuevo México, está a orillas del río San Juan.

“En 30 o 40 minutos había subido unos 4 pies (1,2 metros)”, indicó Zach el domingo. “Después de ver ese gran salto y lo cerca que estaba de desbordarse, dije: tenemos que salir”.

Para cuando la familia terminó de cargar el auto, el agua ya estaba por encima de los neumáticos. Encontraron una habitación de hotel con sus dos hijos, de 2 y 4 años, y observaron por cámaras web cómo al menos 45 centímetros (18 pulgadas) de agua inundaban su propiedad, arrastrando 22 de sus 24 gallinas.

“Vimos cómo las cosas simplemente flotaban y se iban, desde el porche hacia el jardín delantero”, relató Zach.

Las autoridades evalúan daños en la Nación Navajo y en un condado de Colorado

En el área de Shiprock, Nuevo México, dentro de la Nación Navajo, instalaciones de aguas residuales y estanques de retención de agua resultaron dañados por las inundaciones, lo que provocó descargas de flujos residuales al río San Juan, según Wilfred Franklin Jr., gerente del distrito de Shiprock de la Autoridad de Servicios Públicos Tribales Navajo.

La delegación congresional de Nuevo México instó el domingo al presidente Donald Trump a declarar una emergencia para el estado, a fin de desembolsar fondos de asistencia federal.

En Colorado, equipos elaboraron mapas de algunos condados para ayudar a identificar carreteras afectadas, cierres viales, zonas impactadas y áreas de evacuación.

Las inundaciones son apenas el episodio más reciente tras dos meses de lluvias intensas intermitentes en la región, causadas por humedad tropical que llega desde el Pacífico. Después de meses de sequía, otras inundaciones mortales recientes golpearon el Gran Cañón y otras zonas de Nuevo México.

El Niño, el calentamiento natural y temporal de partes del Pacífico, es probablemente el responsable de las lluvias inusualmente intensas, dicen expertos.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Kathy McCormack en Concord, Nueva Hampshire; Anna Wilder en Austin, Texas, y Christopher Weber en Los Ángeles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP