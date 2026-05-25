Partes de Europa padecen calor récord; emiten advertencia por muertes en eventos deportivos

Un hombre lee un libro sentado al sol a orillas del río Sena, el lunes 25 de mayo de 2026, en París. (AP Foto/Michel Euler) AP

La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, publicó condolencias para los seres queridos de un corredor que murió el domingo en una carrera en París. El diario Le Parisien informó que el hombre, de 53 años, sufrió un infarto durante la competencia en el 20mo distrito de la capital, y que los bomberos no lograron reanimarlo.

Aún no se sabía si la causa de la muerte del corredor estuvo relacionada con el calor, pero Ferrari planteó un posible vínculo. Las temperaturas en París llegaron hasta los 32 grados Celsius (90 Fahrenheit) por la tarde.

“Los hechos ocurridos hoy (domingo) durante las carreras nos recuerdan que practicar deporte con calor extremo exige una vigilancia absoluta", manifestó Ferrari en una publicación en la red social X. "Mis pensamientos están con la familia y los seres queridos del corredor que murió en París, así como con las personas que fueron atendidas por los servicios de emergencia”.

En la ciudad suroriental de Lyon, el medio digital Actu Lyon informó el lunes de la muerte de una mujer que sufrió un golpe de calor allí durante otra competición deportiva, también el domingo.

El servicio meteorológico nacional, Meteo France, indicó que las temperaturas están batiendo récords para el mes de mayo, superando los 30 ºC (86 ºF) en muchas partes del país, y se prevé que continúen durante la semana.

El Reino Unido batió el lunes su récord de la temperatura más alta registrada en mayo, después de que se declarara una ola de calor en varias partes del país.

Residentes y turistas intentaron obtener alivio en playas y parques, y se pusieron a buscar sombra durante el feriado, mientras la temperatura alcanzaba los 34,8 ºC (94,6 ºF) en el Real Jardín Botánico de Kew, en el suroeste de Londres, superando el récord anterior de 32,8 ºC (91,4 ºF), establecido en 1922 e igualado de nuevo en 1944.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido emitió su primera alerta sanitaria ámbar del año, advirtiendo de un aumento de muertes, particularmente entre los ancianos, en las horas más calurosas del día.

Los fenómenos meteorológicos extremos ocurren con mayor frecuencia a medida que aumenta el calentamiento global. Los expertos dicen que estos fenómenos, que en ocasiones suceden en épocas y lugares inusuales, ponen en peligro a un número creciente de personas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP